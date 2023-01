Bullet Theory VS recensioni online: perché vincono le seconde?

Quando un consumatore ha un'esigenza d'acquisto, innesca in modo inconsapevole un processo che lo porterà a valutare e a pesare una serie di fattori, prima di prendere una decisione. Rispetto al passato, a causa dei bombardamenti pubblicitari, l'utente ha sviluppato una sorta di risposta immunitaria alla promozione nuda e cruda. Di conseguenza, va alla ricerca delle recensioni e delle opinioni di chi ha già provato sulla propria pelle un certo prodotto o servizio.

In questo articolo scopriremo insieme perché le recensioni online sono così importanti per chi compra, con una premessa sull'inefficacia della cosiddetta Bullet Theory, se messa a confronto con le review autentiche.

Bullet Theory VS recensioni online: vincono le seconde

La Bullet Theory, nota anche come teoria dell'ago ipodermico o del proiettile, venne formulata da Harold Lasswell negli anni '20. La teoria sosteneva che le persone (o per meglio dire le masse) fossero incapaci di opporsi al bombardamento pubblicitario e propagandistico. In sintesi, i messaggi promozionali influenzavano direttamente i consumatori, come un proiettile che giunge a destinazione e che non trova scudi sul suo percorso.

Oggi la situazione è molto diversa. Innanzitutto, è cambiata la società, e in secondo luogo i consumatori hanno oramai sviluppato una difesa mentale che li protegge dal bombardamento pubblicitario. In altri termini, il processo d'acquisto viene mediato da tanti "filtri", e uno dei più efficaci in assoluto riguarda le recensioni online. Il web, per fortuna, propone diverse opzioni in tal senso, come GoWork ad esempio, che consente agli utenti di raccontare le proprie esperienze con le aziende. I lettori, invece, hanno la possibilità di scoprire le recensioni altrui, così da capire se quell'azienda merita o meno la giusta considerazione.

Perché le recensioni online hanno un peso così evidente?

Il primo motivo è abbastanza ovvio: chi legge le recensioni, sa che sta consultando un parere fornito da una persona (non dall'azienda) che ha già provato quel servizio o prodotto. Di riflesso, un eventuale parere positivo non fa altro che rafforzare la fiducia del consumatore nei confronti di ciò che andrà ad acquistare. Al contrario, una o più recensioni negative fungeranno da deterrente.

Chiaramente è importante che il portale sia in grado di raccogliere recensioni indipendenti, con un sistema in grado di identificare gli eventuali fake. In secondo luogo, come detto, le recensioni sono molto più concrete, e vengono giudicate nettamente più affidabili della promozione diretta. Questa non viene percepita come oggettiva, semplicemente perché viene veicolata dal marchio. Inoltre, con il boom della promozione online durante la pandemia, è aumentato ulteriormente lo scetticismo dei consumatori nei confronti della pubblicità, sia essa online o tradizionale.

Un altro fattore importante è il seguente: le recensioni online sono facili da reperire, e spesso compaiono fra i primi risultati dei motori di ricerca. Ciò non fa altro che aumentare la visibilità delle opinioni altrui, a vantaggio di chi cerca risposte sincere e concrete, basate su un'esperienza reale con il prodotto, servizio o azienda in questione. Ecco spiegato perché oggi la teoria ipodermica ha lasciato campo libero alle recensioni online.