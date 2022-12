Rappresentatività sindacale nei comparti pubblici: il dato conferma il primato della Cisl e premia il radicamento dell’Organizzazione nei posti di lavoro e nel territorio

I lavoratori pubblici premiano la Cisl. E’ quanto attestano i dati della certificazione – ancora provvisoria – trasmessa alle centrali confederali dall’Aran in data odierna successiva al voto RSU dello scorso mese di aprile e alla rilevazione delle deleghe sindacali presso ciascuna amministrazione

E’ quanto sottolinea la Cisl nazionale in una nota. Un voto che a differenza del dato elettorale delle ultime elezioni politiche aveva riscontrato un’altissima affluenza superando in talune realtà una partecipazione di oltre il 90% degli aventi diritto e che ha visto la Cisl confermare la propria vocazione storica nella tutela del lavoro pubblico.

I dati odierni infatti attestano la netta supremazia della Cisl che si conferma come primo sindacato delle Funzioni centrali con la percentuale del 23,76%, dell’Istruzione e ricerca con il 24,06% e va a conseguire il primato assoluto nel comparto della sanità con un lusinghiero 23,72%. La rilevazione attesta anche una crescita particolarmente significativa dell’Organizzazione nel comparto delle funzioni locali con una media che si attesta sul 28,65%.

Importante anche il risultato della Cisl nel comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una notevole attestazione che ci colloca al 20,57%. Particolarmente positivo, infine, anche il risultato in tutte le aree di contrattazione della dirigenza che hanno visto la Cisl sempre protagonista.

Le cifre indicate certificano, quindi, che fra i lavoratori pubblici italiani 1 su 4 si riconosce nelle idee e nelle proposte della Cisl confermando la sua inclinazione storica di sindacato di riferimento per gli operatori del mondo delle pubbliche amministrazioni, dell’Istruzione e ricerca e della sanità. Un grande risultato che riconosce l’impegno e la determinazione della politica della Cisl e che premia il nostro radicamento nei posti di lavoro. Per la Cisl, mai come oggi, l’essenza della ripartenza italiana dovrà essere fondata sul valore della “partecipazione” utile a rilanciare il sistema pubblico come motore fondamentale della ripresa del Paese. Un grazie a tutti i lavoratori che ancora una volta ci premiano con la loro fiducia e ai quadri delle Federazioni della Cisl che hanno consentito con il loro impegno questo straordinario risultato.