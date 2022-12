A COURMAYEUR ALLERTA ARANCIONE PER PRECIPITAZIONI E RISCHIO VALANGHE

Il bollettino di criticità regionale segnala allerta ARANCIONE per piogge forti, con rischio idrogeologico su versanti e torrenti e per rischio di medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza.L’emergenza è in vigore dal 23-12-2022 ore 14:00 al 24-12-2022 ore 23.59

VEDI ALLERTA - https://cf.regione.vda.it/allerte_meteo.php?id=4

Il bollettino di criticità evidenzia che date le condizioni di saturazione dovute alle precipitazioni delle ultime 24 ore e alle piogge attese per il pomeriggio e la serata di oggi nella zona D, si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche.

Per quanto concerne il rischio idrogeologico e idraulico, a partire dalla criticità moderata (colore arancione), sono emessi ulteriori bollettini di aggiornamento.

Per quanto riguarda la valutazione del pericolo valanghe durante la stagione invernale, indicativamente dal 1 dicembre e fino a inizio maggio, viene emesso giornalmente, entro le ore 16.00, il Bollettino neve e valanghe con la previsione del pericolo valanghe per il giorno successivo e con la descrizione delle condizioni nivometeorologiche aggiornate al giorno di emissione. Consultare quindi sempre gli aggiornamenti del bollettino neve e valanghe.

Sicurezza, informazione e norme di comportamento - Muoviti informato, muoviti sicuro. Scarica la app gratuita JARVIS PUBLIC il sistema di gestione che ti informa in tempo reale su viabilità, interventi sul territorio e eventi di protezione Civile: vai su APP STORE o GOOGLE PLAY - Scarica JARVIS PUBLIC - seleziona Courmayeur

Polizia Locale tel. +39 0165 831334 – Emergenze 112