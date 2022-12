Intervento del Soccorso Alpino Valdostano per valanga. Il distacco di è verificato poco prima delle ore 14 nella zona al limite del ghiacciaio del Toula (Courmayeur).

Uno sciatore freerider coinvolto, che non è stato seppellito completamente ed ha potuto allertare i soccorsi via telefono. L'uomo è stato affidato alle cure del medico dell'equipaggio di elisoccorso e sarà portato in Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessari.