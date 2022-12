Il bike park di Col de Joux visto da La Mouche

Non illudiamoci di poter risolvere magicamente il prevalente disinteresse per la vita pubblica diffuso a Saint-Vincent come nel resto della Regione e dell’Italia, ma speriamo che questa novità possa dare un piccolo contributo a ridurre l’atteggiamento passivo che molti hanno verso chi li amministra.

La partecipazione alla vita politica, infatti, secondo me non dovrebbe ridursi al momento del voto, peraltro sempre più ignorato da troppi elettori.

Le vignette satiriche hanno la capacità di diffondere un messaggio in maniera divertente ed efficace.