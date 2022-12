Gaudio – il libro raccontato in francese e in francoprovenzale

VILLENEUVE - Fra i volontari lettori della Libreria Sospesa troviamo Henri Armand, scrittore ed esperto in etnobotanica, di Saint-Nicolas. La copertina dedicata alla presentazione del sodalizio con Armand, infatti, ritrae lo stesso seduto alla scrivania, stilizzato in un particolare disegno a cura di Giuliano Morelli.

Armand ha accettato con entusiasmo la proposta di leggere ad alta voce, intervenuta da parte delle amministratrici volontarie della Libreria Sospesa, per collaborare all’esecuzione della lettura di un capitolo tratto dal suo primo romanzo giallo "Et lo pou l'a tsantà", con l’intento di lavorare per promuovere l'identità linguistica e culturale valdostana, impegno che onora da decenni

L’intesa ha avuto la sua manifestazione nella lettura del IV° capitolo estratto dal libro giallo intitolato "Un drolo de sondzo" in tre lingue: Henri Armand per la parte dedicata al patois, Mirena Vaudois per la sezione in francese e Miriana Perron per la lettura in italiano. La registrazione della storia è dedicata alla narrazione di uno strano sogno caratterizzato dal viaggio ideale, fatto da uno studioso della montagna di nome Giobbe, a bordo di Fontine volanti, in alcuni luoghi della Valle d'Aosta fra cui Valsavarenche, Cogne, Arnad, Champorcher e Bard. Trattandosi di una storia ambientata in territorio regionale, risulta geograficamente e linguisticamente inclusiva, visti i vari comuni valdostani citati nel sogno; il giallo riporta inoltre riferimenti a testi classici, come la commedia dantesca, a personaggi letterari come Gargantua, a citazioni di Pavel Florensky e di Vincent Van Gogh

L’approccio con l’ascoltatore dell’audio è volutamente “leggero” e comico in taluni passaggi della lettura; l’intento è rendere quanto più condivisibili argomenti come le tradizioni alpine e le antiche storie di personaggi di una volta. L’anteprima è in programma per le feste natalizie; verrà infatti fatta ascoltare agli iscritti del canale istituzionale Telegram Comune di Villeneuve, che ad oggi conta circa 240 followers, al link https://t.me/comunedivilleneuve.

Il testo registrato, invece, sarà a breve disponibile sulla piattaforma tematica regionale di WebEcole, il sito della scuola valdostana, e sui canali dell'Unione Italiana ciechi, come gli altri testi già prodotti per “Gaudio”: Trilogie d’Histoires sans fin, Je te raconte Emile Chanoux, Fleurs de légendes.