CISL E UIL VALLE D’AOSTA IN AIUTO AL SERVIZIO ARCOLAIO

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cisl e la UIL Valle d’Aosta, nelle persone dei segretari regionali Jean Dondeynaz e Ramira Bizzotto, in collaborazione con le referenti del coordinamento donne delle rispettive sigle sindacali, hanno previsto di erogare un contributo economico a favore del Servizio Arcolaio, la casa rifugio che offre supporto ed aiuto alle donne sole o con figli minori in situazioni di emergenza o soggette a maltrattamenti.

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 viene celebrata ogni 25 novembre ed ogni anno è l’occasione, sia a livello nazionale che locale, per attivare passaggi da parte delle Organizzazioni sindacali di sensibilizzazione sul tema. L’incontro con la coordinatrice del Servizio Arcolaio, Valentina Tonelli, che si è tenuto nella saletta della sede regionale della CISL, è stata l’occasione per approfondire e conoscere in maniera compiuta l’attività di questo centro, una casa rifugio attiva dal 2005, che ha potuto contare nei 17 anni di attività 439 segnalazioni e 290 accoglienze in struttura.

Oltre alla “donazione” che le due sigle hanno previsto, CISL e UIL Valle d’Aosta hanno deciso di offrire gratuitamente dei servizi fiscali, di patronato e vertenze alle ospiti del servizio, un contributo fattivo che va oltre al semplice sostegno economico alla struttura; passaggi burocratici concreti a favore delle donne che subiscono maltrattamenti fisici, psicologici o economici da familiari e congiunti e che hanno deciso di uscire da questa condizione.