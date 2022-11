Dalla Commissione semaforo verde per il Defr 2023-2025

Presentato dalla Giunta regionale il 12 ottobre, il DEFR è il principale strumento di programmazione economico-finanziaria della Regione. Contiene il quadro sintetico del contesto economico internazionale, nazionale e regionale e traccia gli obiettivi strategici della Regione per il prossimo triennio oltre che gli indirizzi alle società partecipate e agli enti strumentali.

Il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD) esprime «soddisfazione per l'approvazione del DEFR che sarà portato all'attenzione del Consiglio della settimana prossima.»

La Commissione, nella mattina di oggi, ha anche iniziato l'iter di esame della legge di stabilità regionale e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023-2025, di cui sono relatori il Consigliere Malacrinò, per la maggioranza, e il Consigliere Stefano Aggravi (Lega VdA), per la minoranza.

«Questa settimana - riferisce il Presidente Malacrinò - sarà interamente dedicata alle audizioni sulle leggi di bilancio. Oggi, abbiamo iniziato con il Presidente Lavevaz e gli Assessori Marzi, Guichardaz e Bertschy. Si proseguirà domani con gli Assessori Sapinet, Barmasse e Caveri; quindi nel pomeriggio sentiremo Finaosta, la Chambre, Confindustria e il CSV. Nei prossimi giorni, audiremo le associazioni di categoria e dei consumatori, le organizzazioni sindacali e il Consiglio permanente degli enti locali.»