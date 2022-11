ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'AVENT, EXPRESSION DE LA DIMENSION DYNAMIQUE DE LA VIE

Les lectures du temps de l'avent sont riches de symbolisme, d'implication spirituelle et morale. Tous les verbes sont conjugués au futur. Ce temps favorable nous donne donc la clef d'interprétation du sens de la vie et du cours de l'histoire. L'avent ne doit pas être réduit à un souvenir du passé dans nos liturgies. Le temps de l'avent est notre présent, car le Christ qui est le sens du temps est éternellement engendré par le Père aujourd'hui.

Par conséquent, la personne humaine est un être de l'avent, un être dynamique en attente et en marche avec attention dans l'espérance d'arriver à la destination qui n'est pas de ce monde. Comment ce temps de l'avent transforme-t-elle notre existence tant humaine que chrétienne?

Au moment où la vision païenne de l'histoire comporte tant d'ambiguités radicales et enferme l'homme soit dans l'optimisme illusoire dans un horizon obscur et infini, soit dans le pessimisme lié à l'éternel retour des mêmes choses, l'avent nous montre par contre que ce monde est destiné à la paix sans déclin dans l'éternité bienheureuse destinée aux serviteurs du Seigneur. Avec l'avent, le chrétien a la conscience que sa vie est une montée vers la montagne du Seigneur.

Aristote dans sa métaphysique, montre que l'homme est aspiration. Il ne suffit pas que l'homme vive, encore faut-il qu'il vive bien et mieux. L'aspiration au plus-être et au mieux-être est une loi de la vie. En nous murumure cette voix de la conscience: Monte plus haut! "Ascende superior"! À chaque instant, nous vivons le passage de la puissance à l'acte et de l'acte à la puissance. L'homme est en mouvement tout en étant dans l'attente. Nous vivons implicitement l'avent, étant donné que la cause finale, ce pour quoi nous tendons, devient la force propulsive de la cause matérielle, formelle et efficiente.

Tout ce que nous faisons dans le quotidien tend vers quelque chose de meilleur mais incertain. L'homme vit de l'avent. L'histoire universelle est aussi une attente de la libération contre les forces obscures, appelées "le mal métaphysique" ou l'indéterminé. Le cas du Covid-19 ne cesse de nous interroger sur son origine obscure, sur l'indétermination de la nature et les limites des moyens humains, malgrès l'essort considérable de la science et de la technologie. Saint Paul disait qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire qui va bientôt se révéler.