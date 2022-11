Con CVA Energie bollette calmierate per tutto l'anno 2023

“Gentile Cliente, Le ricordiamo che, sulla base delle condizioni economiche da Lei sottoscritte e successivamente aggiornate nel mese di ottobre 2021, a partire dal 1° gennaio 2023, al contratto di fornitura in essere dovrebbe applicarsi un corrispettivo per l'acquisto di energia elettrica variabile aggiornato mensilmente in funzione delle variazioni del parametro PUN (Prezzo Unico Nazionale definito ai sensi dell'articolo 30, comma 4, lettera c, della Delibera ARERA n. 111/06), che segue l'andamento dello scenario energetico”. Inizia così la lettera che CVA sta recapitando a tutti i suo clienti per annunciare una bella e confortante notizia; la proroga degli sconti in bolletta.

A causa delle condizioni di eccezionale gravità della situazione geopolitica attuale, il PUN ha subito un significativo aumento, raggiungendo i nuovi massimi storici. Di conseguenza, nell'ottica di massima attenzione nei confronti dei propri clienti e di evitare che tali eccezionali aumenti gravino sulle bollette di famiglie e imprese, CVA Energie S.r.l. a s.u. vuole proseguire nel suo impegno concreto ad assicurarLe un significativo risparmio in bolletta.

“CVA Energie, quindi, continuerà a garantirLe lo sconto del 40% applicato al corrispettivo che, mensilmente, risulterà inferiore tra il corrispettivo variabile PUN (applicato con la seguente modalità PUN*1,102) ed il corrispettivo variabile pari alla componente PE prevista per il Servizio di Maggior Tutela e aggiornata trimestralmente da parte dell'ARERA".

E ancora: "Lei non dovrà fare nulla: CVA Energie Le applicherà in automatico lo sconto del 40% sul corrispettivo variabile mensilmente più conveniente, assicurandoLe, per tutto l'anno 2023, delle condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle comunicate ad ottobre 2021".

E precisa: “Tutte le altre condizioni previste dal Suo contratto di fornitura resteranno invariate. Le ricordiamo che, in qualsiasi momento, potrà esercitare il diritto di recesso, senza oneri a Suo carico, scegliendo un altro Fornitore oppure comunicando la Sua volontà a CVA Energie Mercato Libero in forma scritta, tramite raccomandata o PEC, con un preavviso massimo di 1 mese decorrente dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte di CVA Energie stessa. CVA Energie riporta di seguito la stima della spesa annua (escluse imposte e tasse) per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023”.

Tabella esemplificativa con i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua vigenti.