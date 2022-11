Una giornata di studi promossa da PD della Valle d'Aosta per discutere sui temi della montagna e del suo sviluppo, è in programma sabato 19 novembre. Di come si vivono i piccoli paesi della Valle d'Aosta, di quale possa essere la prospettiva per il futuro di questi territori sono i temi in discussione.

Il confronto è tra esperti del settore, docenti universitari, operatori economici e forze politiche.