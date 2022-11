Le Canarie, un viaggio alla scoperta della destinazione invernale perfetta

Le Isole Canarie offrono un mondo di possibilità con 8 isole ciascuna con una propria personalità e una temperatura che ruota intorno ai 25 gradi tutto l'anno.

Chi è pronto per un viaggio per l'Eterna Primavera?

Gran Canaria, un'ottima destinazione!

Gran Canaria è il nome dell'isola che collegata con voli diretti ogni settimana dell'anno con l'aeroporto di Torino, grazie a Binter.

La compagnia aerea delle Canarie consente, con un servizio a bordo premium che include snack gourmet e comfort di prima classe, di collegarsi con qualsiasi altra isola delle Canarie; e il tutto senza costi aggiuntivi.

Inoltre, se vogliamo soggiornare a Gran Canaria, possiamo goderci un continente in miniatura, un'isola che offre una grande diversità di paesaggi e serve come antipasto per conoscere il resto dell'arcipelago.

Se invece vogliamo vivere un'esperienza a Fuerteventura, o Tenerife, possiamo farlo dopo una comoda e breve sosta.

Tenerife, un mondo intero su un'isola

Con oltre 2.000 chilometri quadrati, Tenerife è l'isola più grande dell'arcipelago delle Canarie. Inoltre, l'isola ospita la vetta più alta della Spagna su un vulcano: El Teide.

Tenerife si distingue per la sua varietà di paesaggi e per il suo patrimonio storico. La Laguna, una città patrimonio dell'umanità, è un must se vuoi vedere un centro storico in stile coloniale ben conservato.

Santa Cruz, la capitale dell'isola, è il centro pulsante del tempo libero e dello shopping.

Fuori dall'area urbana, Tenerife si caratterizza per le sue aree ricche di vegetazione, come il Parco Rurale di Anaga, a nord oppure per le sue vertiginose e imponenti scogliere di Los Gigantes, a ovest.

Per mangiare, niente di meglio che fare un salto in una guachinche, luoghi di ristoro rurali dove vengono serviti piatti tipici delle Canarie accompagnati da vino fatto in casa.

Fuerteventura, l'isola dell'oasi e del vulcano

Le isole più orientali dell'arcipelago delle Canarie offrono ai visitatori luoghi che evocano pace e tranquillità, con deserti eterni e paesaggi vulcanici che ci trasportano idealmente su pianeti lontani. L'isola di Fuerteventura è un lungo tratto

di spiagge di sabbia dorata, esempio di incontro tra mare e tranquillità; le sue coste, inoltre, sono le vere protagoniste dei campionati di windsurf e kitesurf.

Ma Fuerteventura non è solo spiagge, il suo interno sorprende con zone montuose e bellissimi borghi che sembrano set cinematografici, abbaglianti di magnificenza, di luce naturale, dove fermarsi per gustare un buon formaggio o un piatto di carne.

Ti consigliamo il formaggio di capra che è un vero piacere per i sensi!

Conoscere le Isole Canarie con Binter è senza dubbio la scelta migliore data la flessibilità e i collegamenti offerti dalla compagnia aerea delle Isole Canarie in partenza da Torino tutti giorni dell'anno.

Grazie a Discover Stopover, inoltre, il turista può godere di due isole con un unico viaggio.

Vai su www.bintercanarie.it dove troverai tutti i dettagli per goderti uno splendido soggiorno nell'Eterna Primavera.