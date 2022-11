RIAPERTURA AL TRAFFICO IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Il cantiere di rifacimento della pavimentazione stradale sull’intera lunghezza della galleria si è concluso nella mattinata di oggi, dopo 21 giorni consecutivi di attività continuativa, senza interruzione.

La circolazione di tutti i veicoli al Traforo del Monte Bianco, dopo la verifica e la riattivazione di tutti i sistemi di sicurezza, è stata pertanto ripristinata alle ore 21.20 di oggi, lunedì 7 novembre 2022.

Avviato il 17 ottobre scorso, questo cantiere, di notevoli proporzioni, ha impegnato per 21 giorni consecutivi 150 risorse, che hanno operato nelle migliori condizioni, rispondendo ai requisiti di sicurezza fissati dal TMB-GEIE. Alle ore 10.00 di stamani, sono stati completati gli ultimi metri di segnaletica orizzontale. Si ricorda che questo è il maggior cantiere di manutenzione della galleria dal 2002 e rappresenta un investimento di 20 milioni di euro.

Al fine di garantire un ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza ed efficienza tecnica ottimali, la giornata di oggi, lunedì 7 novembre, ha visto prevalentemente impegnate le maestranze tecniche e il personale di sicurezza del TMB-GEIE, che hanno provveduto all’esecuzione dei test funzionali sugli impianti della galleria, dei piazzali e delle aree di regolazione di Aosta e di Passy. Al termine di tali test, la circolazione di tutti i veicoli è stata pertanto ripristinata alle ore 21.20 di oggi, lunedì 7 novembre 2022.

TUNNEL DU MONT BLANC - Chantier de renouvellement de la chaussée : réouverture au trafic ce lundi 7 novembre 2022, à 21h20 Le chantier de renouvellement complet des enrobés sur toute la longueur du tunnel s’est terminé au cours de la matinée d’aujourd’hui, après 21 jours d’activité en continu, sans interruption.

La circulation de tous les véhicules au Tunnel du Mont Blanc a été ainsi rétablie aujourd’hui, lundi 7 novembre 2022, à 21h20, à l’issue de la vérification et de la réactivation de tous les systèmes de sécurité. Lancé le 17 octobre dernier, ce chantier de grande ampleur a mobilisé pendant 21 jours consécutifs 150 agents qui ont œuvré dans les meilleures conditions, en répondant aux exigences de sécurité que se fixent les équipes du TMB-GEIE.

Ce matin à 10h00, les derniers mètres de signalisation horizontale ont été terminés. Ce chantier majeur de génie civil depuis la réouverture du tunnel en 2002, représente un investissement de 20 millions d’euros. Afin de garantir un rétablissement de la circulation dans des conditions de sécurité et efficience technique optimales, la journée d’aujourd’hui, lundi 7 novembre, a vu prioritairement engagées les équipes techniques et de sécurité du TMB-GEIE, qui se sont consacrées à l’exécution des tests fonctionnels sur les équipements du tunnel, des plates-formes et des aires de régulation de Passy et d’Aoste.

A l’issue de ces tests, la circulation de tous les véhicules a été ainsi rétablie aujourd’hui, lundi 7 novembre 2022, à 21h20.