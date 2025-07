La Pastorale giovanile di Milano pronta alla canonizzazione di Carlo Acutis. Anche con una sciarpa dedicata

Di Veronica Giacometti - ACI Stampa

La Pastorale Giovanile FOM di Milano si prepara ad un grande evento per la Chiesa ambrosiana: la canonizzazione di Carlo Acutis, luogo dove Carlo ha trascorso praticamente tutta la sua vita. Milano con i suoi giovani lancia tante iniziative, in modo da poter far partecipare tutti i ragazzi, anche quelli da casa.

Con Carlo diventerà santo anche Pier Giorgio Frassati, esempio di una giovinezza vissuta intensamente. Alla Messa del 7 settembre per la canonizzazione in Piazza San Pietro concelebrerà anche l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini insieme al Vescovo ausiliare Luca Raimondi e a una delegazione di preti ambrosiani.

La Pastorale Giovanile FOM di Milano ha realizzato un kit davvero speciale per i giovani pellegrini a Roma. Inclusa una sciarpa dell’Arcidiocesi di Milano che identificherà i partecipanti ambrosiani. Nel kit verranno consegnati e sono compresi anche tre braccialetti, un’immaginetta “San Carlo Acutis” e un portachiavi con qrcode che conterrà alcune preghiere per il viaggio a Roma. Il kit si può prenotare sul sito della FOM.

Dovrà essere ritirato dall’1 al 5 settembre presso la sede FOM di via S. Antonio 5 a Milano, negli orari di apertura (ore 9-13; 14-17). La quota del kit è di 5€ a partecipante.

Ma anche per chi non potrà venire a Roma sarà un giorno di festa. Nelle celebrazioni eucaristiche domenicali, in particolare alla presenza di bambini e ragazzi, “sottolineeremo la gioia di avere due nuovi santi giovani al nostro fianco con un’animazione particolare, sottolineando in modo specifico che abbiamo il primo ragazzo milanese santo, nato il 3 maggio 1991, vissuto a Milano e morto all’Ospedale San Gerardo di Monza il 12 ottobre 2006”, si legge sul sito della pastorale giovanile.

Ci saranno anche altri momenti “ufficiali” per ricordare e celebrare san Carlo Acutis. Il primo è affidato alle comunità coinvolgendo i preadolescenti con la Giornata “Santi con Carlo”, nella quale ragazzi e ragazze potranno iniziare il loro percorso annuale, organizzando un incontro speciale di festa, di gioco, preghiera e riflessione (da fissare possibilmente il 10-11 ottobre 2025).

E poi ci sarà anche una S. Messa di ringraziamento per la canonizzazione, che sarà presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini in Duomo lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 21 (nella memoria liturgica di san Carlo Acutis).

San Carlo Acutis potrà guidare le esperienze imperdibili in un percorso dedicato ai preadolescenti che potrà svilupparsi nel prossimo anno pastorale. Tutto è raccolto nel fascicolo “Carlo: un testimone (in)credibile” (ed. Centro Ambrosiano). “Un percorso in dodici tappe che attraverso l’ascolto di chi lo ha conosciuto ricostruisce per i ragazzi gli aspetti salienti della vita di Carlo Acutis, che risulta straordinaria nella sua normalità: fatta di scuola, di amici, di internet, di sport, cioè di quella quotidianità che appartiene a tutti i ragazzi e le ragazze di oggi”, spiegano dalle FOM.

Sono state istituite anche alcune giornate dell’Oratorio estivo di settembre, quelle dall’1 al 5 settembre, “sincronizzando” i giovani con la santità di Carlo Acutis.