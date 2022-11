Scopri il servizio di NCC a Torino per migliorare i tuoi spostamenti in viaggio

L'acronimo NCC sta per Noleggio con Conducente. Si tratta di un servizio estremamente utile a cui sempre più privati e aziende decidono di rivolgersi quando si ha la necessità di spostarsi in maniera sicura, professionale e discreta.

Ormai vi sono tantissime società che hanno iniziato a svolgere questa attività in tutta Italia, ma non tutte sono in grado di garantire la stessa qualità, i medesimi servizi e un pari grado di professionalità.

A Torino opera ormai da diversi anni il servizio di noleggio con conducente Stefano Tudisco che, fin da subito, è stato in grado di distinguersi ed affermarsi, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel settore.

I servizi offerti da NCC Stefano Tudisco

L’Autonoleggio Stefano Tudisco Srl è stato in grado, nel corso degli anni, di creare un servizio puntuale, cortese, sicuro e di massima professionalità. A tutti i suoi clienti, infatti, sa mettere a disposizione:

attività di transfer da e per l'aeroporto di Malpensa e di Caselle sia per privati sia per le aziende. Non esistono vincoli di orario o di giorni perché la vasta flotta di mezzi è sempre disponibile per questo servizio di trasporto, così come non vi sono limiti neppure per accedere nel centro storico delle città o nelle zone a traffico limitato perché la società dispone di tutti i permessi necessari.

da e per l'aeroporto di Malpensa e di Caselle sia per privati sia per le aziende. Non esistono vincoli di orario o di giorni perché la vasta flotta di mezzi è sempre disponibile per questo servizio di trasporto, così come non vi sono limiti neppure per accedere nel centro storico delle città o nelle zone a traffico limitato perché la società dispone di tutti i permessi necessari. Noleggio con conducente per eventi, matrimoni e cerimonie . Tutto lo staff, si presenta sempre con un abbigliamento consono e idoneo ad ogni situazione e location, oltre ad avere un comportamento sempre e comunque davvero impeccabile. Non solo, però, perché la società è anche disponibile ad accompagnare qualsiasi cliente anche allo stadio e a concerti.

. Tutto lo staff, si presenta sempre con un abbigliamento consono e idoneo ad ogni situazione e location, oltre ad avere un comportamento sempre e comunque davvero impeccabile. Non solo, però, perché la società è anche disponibile ad accompagnare qualsiasi cliente anche allo stadio e a concerti. Vera novità che contraddistingue NCC Stefano Tudisco dai competitors è la sua piena disponibilità a condurre qualsiasi cliente in fantastici tour e visite guidate a Torino e nell'hinterland. Le Langhe, il capoluogo piemontese, il centro storico di Bra, Alba, Mondovì e Canelli sono solo alcune delle meraviglie che possono essere visitate grazie a questa società, sempre in maniera unica, affascinante ed emozionante.

Tra i suoi clienti, Autonoleggio Stefano Tudisco annovera personaggi importanti e famosi, VIP, sportivi e dirigenti delle più importanti aziende. Sono proprio loro che molto spesso si rivolgono a questa società per avere a loro completa disposizione il servizio chauffeur con i driver che li accompagnino nei loro spostamenti quotidiani in maniera totalmente discreta e professionale.

La disponibilità più totale

NCC Stefano Tudisco è in grado di fornire a tutti i suoi clienti la massima disponibilità. È, infatti, reperibile in qualsiasi giorno della settimana, festivi compresi, e ad ogni ora del giorno e della notte. La sua è una vera reperibilità 24/7. Consente di prenotare in qualsiasi momento un'auto con conducente o modificare una prenotazione già in essere per dei sopraggiunti impedimenti o cambi di programma.

Un'ampia flotta di auto e mezzi di trasporto

L’Autonoleggio Stefano Tudisco è in grado di fornire un servizio così rapido, completo e sicuro anche perché possiede una flotta di auto e veicoli estremamente completa. Si tratta di mezzi di trasporto moderni, efficienti e di classe, adatti per qualsiasi viaggio, anche quello più importante, come cerimonie e grandi eventi. Il tutto, però, con un occhio all'ambiente e alla sostenibilità, infatti tra i mezzi impiegati ve ne sono diversi con alimentazione ibrida.

In base al numero dei passeggeri e alla quantità e dimensione dei bagagli da trasportare, quindi, lo staff sarà in grado di fornire l'auto o il van più idoneo. Qualsiasi viaggio avviene nel massimo del confort e della sicurezza con la messa a disposizione di seggiolini per bambini, bottigliette d'acqua, salviettine umidificate e wi-fi.

Come prenotare

Prenotare un servizio di trasporto di qualsiasi tipo è molto semplice e rapido. È possibile, infatti farlo utilizzando l'apposito modulo di contatto presente sul sito ufficiale della società, indicando tutte le proprie necessità oppure inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica o, ancora, telefonando.

Gli operatori sono estremamente disponibili anche a preparare dei preventivi altamente personalizzati per andare incontro alle esigenze e alle richieste di qualsiasi cliente.