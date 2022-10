Approvato il progetto esecutivo del VII lotto dei lavori della pista ciclabile nel Comune di Saint-Marcel

Il tratto ciclabile, completamente in sede dedicata, si estenderà ai margini della strada comunale de l’Envers all’interno del territorio dell’Unité des communes Mont-Emilius sviluppandosi interamente nel Comune di Saint-Marcel, per un tratto di circa un chilometro.

“Si tratta - spiega Riferisce l’Assessore Carlo Marzi: - di un tratto importante, l’ultima porzione di pista ciclabile che consentirà di collegare in continuità il comune di Sarre con il comune di Pontey, per uno sviluppo di circa 31 Km, passando per i comuni di Aosta, Gressan, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fénis e Chambave. E’ un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di attraversamento dell’intero sviluppo del fondo valle, progetto ambizioso della programmazione in materia di mobilità ciclistica regionale”.

Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ricorda che “ Il progetto del percorso ciclabile sul fondovalle è un’azione lunga e complessa, ma che deve continuare a essere perseguita con forza. Già oggi questa infrastruttura accoglie grande apprezzamento: proseguire l’investimento è indispensabile per sottolineare come la mobilità ciclistica possa essere una possibilità integrata alle altre, tanto per i valdostani quanto per i turisti”.

Il tratto ciclabile, completamente in sede dedicata, si estenderà ai margini della strada comunale de l’Envers all’interno del territorio dell’Unité des communes Mont-Emilius sviluppandosi interamente nel Comune di Saint-Marcel, per un tratto di circa un chilometro.

Il costo dell’opera, dell’importo a base d’asta di circa 2,8 milioni di euro, sarà finanziato per 2 milioni 150 mila euro con risorse rese disponibili dall’assestamento di bilancio regionale approvato dal Consiglio, e per 1,4 milioni di euro da risorse provenienti dal Programma nazionale FSC, a valere sui fondi di sviluppo e coesione.

Per il completamento del tracciato principale occorre procedere al completamento di alcuni tratti che, pur rientrando su itinerari già serviti dalla pista ciclopedonale, non erano ancora stati realizzati in sede dedicata. Tra questi rientra il percorso relativo all’Unité des Communes Mont-Emilius nel comune di Saint-Marcel che vede il VI lotto in corso di realizzazione, con conclusione prevista per la fine dell’anno 2022, e il VII lotto, che a seguito dell’approvazione delle fasi progettuali verrà realizzato a partire dal 2023.