Premiati a Châtillon i vincitori del XXVIII Concorso dei Mieli della Valle d’Aosta

Al concorso, organizzato dall’Assessorato in collaborazione con l’Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, sono stati presentati 121 campioni. Ecco l’elenco dei premiati nelle diverse categorie (Millefiori di alta montagna, Millefiori di montagna, Rododendro, Castagno, Tiglio e Tarassaco), con indicato il Comune e la località di produzione. Quest’anno le giurie di assaggio hanno deciso di assegnare anche un attestato di merito per un miele di lampone

Millefiori di alta montagna

oro Andrea Parisi <wbr></wbr>Morgex - Arpy

argento Salvatore Paonessa Saint-Oyen - Barasson

argento Emilia Reboulaz Bionaz - Pralet

bronzo Chiara Maria Garanzini Saint-Marcel - Les Druges

bronzo Luca Lussu <wbr></wbr> La Salle - Challancin

bronzo Livio Carlin <wbr></wbr> Valsavarenche - Créton

bronzo Monica Voncini La Magdeleine - Col Pilaz

bronzo Attilio Luboz Valgrisenche - Prariond

bronzo Denis Desaymonet La Thuile - Les Preyllon

bronzo Franco Colliard Champorcher

Millefiori di montagna

oro Franco Colliard Bard

argento Stefano Fusani Aosta - Excenex

argento Denise Borbey Brissogne - La Plantze

bronzo Attilio Luboz Saint-Pierre - Beyette

bronzo Siro Ducly <wbr></wbr> Antey-Saint-André - Fiernaz

Castagno

oro Fulvio Noro Arnad – Echallod

Rododendro

oro Sergio Bich <wbr></wbr>Valtournenche - Singlin

argento Salvatore Paonessa Saint-Oyen - Barasson

argento Livio Carlin <wbr></wbr> Valsavarenche - Pont

argento Elviro Favre <wbr></wbr>Bionaz - Pralet

bronzo Giorgio Vittorio Frachey Issime - San Grato

bronzo Alessia Ceppi <wbr></wbr>Gressoney-La-Trinité - Bedemie

bronzo Emilia Reboulaz Bionaz - Oren

Tiglio

oro Lara Berlier <wbr></wbr> Introd - Plantey

oro Attilio Luboz Introd - Plantey

argento Siro Ducly <wbr></wbr> Antey-Saint-André - Fiernaz

Tarassaco

oro Fulvio Noro Gignod - Roula

argento Delcisa Joly Brusson - Vollon

argento Sandro Diemoz Ollomont

bronzo Sergio Bich <wbr></wbr> Torgnon- Chesod

Attestato di merito Lampone

Sandro Diemoz Valgrisenche - Bonne

Dice l’Assessore Davide Sapinet: «Le commissioni di assaggio hanno confermato che i mieli prodotti quest’anno nella nostra regione sono di altissima qualità. Si tratta di vere produzioni di nicchia, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche per le loro peculiarità, legate ai diversi luoghi di produzione, alle condizioni climatiche, all’altitudine e alla bravura di ogni apicoltore. Questa è la ricchezza della nostra agricoltura e delle nostre eccellenze, espressione di un territorio incontaminato e della dedizione e della professionalità dei singoli produttori.»

E aggiunge: «Per quanto riguarda il settore apistico, il lavoro degli apicoltori diventa ogni anno più complesso, in quanto condizionato da situazioni meteorologiche in continuo mutamento e di difficile previsione, che incidono profondamente sulla produzione. Ringrazio quindi gli apicoltori per la loro passione e il loro impegno costante e per aver aderito al Concorso, che ogni anno l’Assessorato organizza per dare visibilità alle tante, piccole realità valdostane. E rinnovo i miei ringraziamenti anche all’Ufficio apistico e al laboratorio miele dell’Assessorato, al quale gli apicoltori possono rivolgersi durante tutto l’anno, per ricevere consigli e supporto: la vicinanza tra gli utenti e i tecnici è un grande valore aggiunto per la nostra Regione».

Oggi nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17.30, nella sala Hotel Londres di Châtillon, è possibile scoprire i mieli premiati attraverso le degustazioni guidate condotte dagli esperti assaggiatori dell’Assessorato (prenotazioni al punto informativo in Piazza Lexert), mentre in centro al paese continua la Mostra mercato dei mieli e dei suoi derivati.