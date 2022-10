I Vigili del Fuoco a scuola di angeli volanti

Nelle scorse settimane quaranta vigili del fuoco appartenenti a questo Comando, con specializzazione speleo alpina fluviale, hanno partecipato a un corso di aggiornamento della durata di 27 ore, che si è svolto presso la struttura dell’Esercito Italiano sita nel comune di Pollein.

Il retraining prevedeva un articolato programma di specializzazione e aggiornamento in materia di lavori in fune, lavori in quota e manovre di soccorso autosoccorso con l’utilizzo di discensori autobloccanti e autofrenanti, eseguiti singolarmente o in team.

Il nulceo SAF dei vigili del fuoco è inoltre specializzato nell'adattamento dei tecniche speleo alpinistiche in ambito metropolitano, da eseguirsi in supporto o concorso con altri nuclei (NBCR etc) laddove l'intervento lo richieda.