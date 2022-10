Corsi Reskilling e Upskilling Consorzio CTI

Il Programma GOL, con un orizzonte temporale 2021/2025, è stato progettato per rilanciare l’occupazione in Italia, per il tramite di azioni e strumenti di politica attiva del lavoro specifici, studiati in base ai bisogni e alle necessità del lavoratore. A livello regionale, dopo un’attenta analisi del contesto territoriale, integrando la strategia già individuata nel Piano triennale di politica del lavoro 2021-2023 approvato lo scorso anno, il Piano individua numerose azioni di politica attiva del lavoro destinate ai lavoratori in cerca di una nuova occupazione (disoccupati, giovani, donne …), rivolgendo un’attenzione particolare ai disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro, ai beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale e a lavoratori fragili e/o vulnerabili, tra i quali i giovani NEET, considerati per il nostro territorio un target importante da intercettare fin da subito mediante la previsione di azioni ad hoc di inserimento lavorativo.

https://lavoro.regione.vda.it/<wbr></wbr>focus/garanzia-di-<wbr></wbr>occupabilita-dei-lavoratori-<wbr></wbr>gol-piano-attuativo-regionale





I progetti finanziati dal Consorzio CTI sono:

Corso di Qualifica per operatore amministrativo-segretariale Livello EQF III

GOL.M5C11.22AJ.5 - Reskilling – altre qualifiche

Il progetto si rivolge ad utenti del programma GOL inseriti, in sede di assessment, nel cluster 3 reskilling. Il numero di partecipanti previsto è 10. Il progetto si rivolge a utenti del programma GOL inseriti, in sede di assessment, nel cluster 3 reskilling. Il numero di partecipanti previsto è 10. Il progetto è finalizzato al raggiungimento della qualifica di Operatore amministrativo segretariale III° livello EQF. Profilo professionale inserito nel repertorio regionale degli standard professionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, secondo quanto disposto e regolamentato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 44 in data 22.1.2018. La qualificazione potrà essere acquisita in modalità progressiva, per capitalizzazione degli apprendimenti, come disposta da scheda azione. Il progetto è strutturato in 3 corsi della durata di 200 ore ciascuno, di cui 150 di aula/laboratorio e 50 di stage, alle quali si aggiungono 20 ore a corso per azioni di recupero/messa a livello. Al termine di ciascun corso è prevista, per coloro che ne faranno richiesta, la certificazione delle competenze oggetto dell’azione formativa. Al termine dell’intero ciclo formativo, l’esame di qualifica consentirà di ottenere l’intera qualificazione.

simo 1 Corso di qualifica per operatore amministrativo-segretariale





UP INFORMATIQUE

GOL.M5C11.22AJ.3 - Competenze digitali

Il progetto si rivolge a persone in cerca di prima occupazione, occupati (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG, disoccupati alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti alle liste di mobilità), inattivi (diversi da studente, casalinghi, ritirati dal lavoro, inabili al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione). Utenti del programma GOL inseriti, in sede di assessment, nei cluster 2 UPSKILLING o 3 RESKILLING e che siano stati profilati come «con competenze insufficienti» o «utenti non autonomi» dagli operatori dei CPI. Il progetto è strutturato in 10 edizioni corsuali della durata di 20 ore dedicate alle 5 aree DigComp per un monte ore complessivo di 200 ore. Ad esse si aggiungono 40 ore, 4 per ogni edizione corsuale, così ripartite: 1 ora per la messa a livello; 3 ore per le azioni di recupero. Per ognuna delle 10 edizioni corsuali è prevista la partecipazione di 15 utenti in modo da garantire il raggiungimento della quota minima di 150 partecipanti prevista.