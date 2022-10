Rinnovo organo di controllo di Pila SpA



Finaosta SpA, per procedere alla nomina degli organi societari della

società Pila SpA, partecipata che gestisce i comprensori degli impianti di risalita

di Pila, in comune di Gressan, di Cogne e di Crévacol a Saint-Rhémy-en-

Bosses, comunica di aver provveduto all’apertura dei termini per la presentazione delle candidature, limitatamente alla carica di Presidente del

Collegio sindacale.

Per ogni informazione di dettaglio e per il reperimento dei moduli

necessari, è possibile visitare la sezione “Avvisi in corso” del menù

“Candidature organi partecipate” del sito internet aziendale www.finaosta.com

(link diretto www.finaosta.com/finaosta/index.php/candidature).