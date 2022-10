Courmayeur: Nuovo tratto acquedotto Val Ferret danneggiato dall'alluvione

Il Consiglio comunale di Courmayeur ha approvato me dell’assemblea, approva il progetto di fattibilità tecnico economica relativo al nuovo tratto di acquedotto in Val Ferret (tratto La Palud/ ponte Rochefort) a seguito dell’evento franoso del 5 agosto scroso per un costo complessivo dell’opera pari a € 667.600,00 (IVA compresa) di cui € 410.000,00 + iva per lavori.

Per il progetto sarà necessario procedere ad esproprio o asservimento di alcune aree nelle quali insistono gli interventi necessari per pubblica utilità. Gli elaborati approvati che definiscono ove passerà il nuovo tratto di acquedotto saranno depositati per trenta giorni consecutivi in pubblica visione, a cura dell’Amministrazione comunale, presso la segreteria del Comune.

L’assessore comunale all’Urbanistica e Opere pubbliche, Alberto Motta, che ha relazionato sull’intervento, ha precisato che “sono previsti 182 giorni consecutivi di lavorazione, entro inizio anno previsto progetto esecutivo, e poi l’avvio dei lavori per la realizzazione in primavera. È stata fatta istanza al BIM per il finanziamento dell’intera opera che l’ente ha inserito nel piano operativo”.