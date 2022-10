”Un giorno la notte“ docufilm che la sezione di Aosta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

”Un giorno la notte“ è il titolo del docufilm che la sezione di Aosta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi della Valle d’Aosta, ha proposto nei giorni scorsi a 90 fra studenti e docenti di alcune classi quinte dell'ITPR C. Gex e del Regina Maria Adelaide di Aosta e dell'ISILTP di Verrès, nell’ambito di un’attività di sensibilizzazione sulle tematiche della cecità e dell’ipovisione.

La proiezione ha avuto luogo alla Cittadella dei giovani ad Aosta. Questa la sintesi del film: “Sainey è un ventenne di origine gambiana e un giorno è arrivato in Italia con la speranza di trovare una cura per la sua retinite pigmentosa, una malattia degenerativa della retina. Dopo aver scoperto che la cura non esiste e che in futuro diventerà cieco, Sainey decide di accendere la sua videocamera e raccontarsi. Quello che inizia come un viaggio verso l’oscurità si trasforma in una narrazione inaspettata fatta di relazioni, consapevolezza e conquiste silenziose".

Dopo la proiezione del film è stato avviato un dibattito (moderato dalla prof.ssa Serena Del Vecchio dell'Ufficio inclusione della Sovraintendenza) al quale hanno preso parte il Presidente dell’UICI di Aosta, Luigi Giunta, il musicista non vedente Luca Casella e il Dottor. Luca Ventre, Direttore della S.C. di Oculistica dell’Ospedale Beauregard di Aosta, che hanno risposto sia con argomenti scientifici che con toccanti esperienze personali alle domande degli studenti e degli insegnanti presenti all'evento.