Si possono tenere le bottiglie di vino all'aperto in inverno?

Cosí come un po’ in ogni ambito della società umana, anche nel meraviglioso mondo del vino vagano da sempre leggende e luoghi comuni più o meno (in)credibili, che ogni tanto è bene smascherare, in onor del vero e per il benessere di tutti gli amanti del mosto.

In questo caso vogliamo fare luce sulla credenza popolare che vuole che durante i periodi invernali si possa lasciare il vino fuori all’aperto per una buona conservazione.

Niente di più falso!

Dato che la temperatura di conservazione del vino è solitamente bassa, molte persone sono convinte che in inverno il vino si conservi bene se lasciato in spazi aperti. Tuttavia, il vino è una bevanda che richiede molta attenzione affinché il suo gusto e le sue proprietà non si alterino.

L'importanza di temperatura costante non è l'unico aspetto da tenere in conto per preservare la propria bottiglia di vino. Ci sono altri fattori come l'umidità, la luce diretta e la posizione delle bottiglie. Per questo motivo, è meglio utilizzare una cantinetta vino per conservare le proprie bottiglie. Questo elettrodomestico sta diventando sempre più popolare sul mercato, tanto che sono state introdotte diverse varianti di misure, colore e materiale.

Il sapore della bevanda e le proprietà che scaturiscono dalla sua fermentazione possono andare perse durante la stagione invernale a causa del cambio drastico di condizioni climatiche. Quindi, se siete tra coloro che lasciano le bottiglie fuori sul balcone in inverno, vi consigliamo di tenere in considerazione i seguenti fattori:

Umidità: si consiglia di mantenere l'umidità nell'ambiente e di evitare odori forti, rumori e campi elettromagnetici.

Movimento: il vino deve essere spostato il meno possibile: più il vino è vecchio, più è probabile che venga danneggiato da movimenti o vibrazioni.

Luce: anche se molte persone amano esporre le bottiglie, questo dovrebbe essere evitato, è meglio conservarle in un luogo buio. La luce può infatti rovinare un vino, soprattutto i vini bianchi.

Ventilazione: l’umidità e la posizione di stoccaggio orizzontale sono responsabili della buona conservazione del sughero, per questo motivo deve esserci una buona ventilazione nel luogo di conservazione.

Temperatura: il vino deve essere mantenuto a una temperatura costante compresa tra 5ºC e 18ºC, mentre il punto ottimale è tra 10ºC e 12ºC. È necessario evitare sbalzi di temperatura improvvisi e frequenti poiché si ripercuotono soprattutto sul tappo di sughero, che cambia le sue dimensioni e lascia che infiltrazioni compromettano la qualità del vino.

Se volete soddisfare allo stesso tempo il palato e la vista, la soluzione che state cercando potrebbe essere l’installazione di una cantinetta vino design nella vostra dimora.