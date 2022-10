La Valle d’Aosta all’edizione 2022 del Salone del turismo Ttg travel experience di Rimini

La partecipazione organizzata dall’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con la Chambre Valdôtaine des Entreprises, rientra nell’ambito del progetto di sensibilizzazione dell’intermediazione turistica internazionale BuyVda.

L’area di 96 metri quadri personalizzata Valle d’Aosta comprende, oltre al desk istituzionale, 11 postazioni riservate agli operatori turistici valdostani: Pila Valle d’Aosta, Breuil-Cervinia-Valtournenche, Visit Monterosa - Gressoney, Visit Monterosa - Val d’Ayas, Montanalodge & SPA, DMC Green Vallée d’Aoste, Charbonnier Mongolfiere, Consorzio Saint-Vincent turismo/Discover Saint-Vincent, Consorzio operatori turistici di La Thuile, Hotel Edelweiss, Courmayeur Mont-Blanc.

TTG Travel Experience, il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali, è l’unica fiera in Italia totalmente B2B che permette agli operatori presenti di incontrare, durante tre giornate di puro business, le più qualificate aziende che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale.

“Anche quest’anno abbiamo ritenuto opportuno partecipare a TTG TRAVEL EXPERIENCE, - dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - tre giorni di dibattiti, seminari e incontri. Il tema portante dell’edizione 2022 è “Unbound”, senza vincoli, parola chiave che identifica e riassume le nuove caratteristiche e le tendenze del settore turismo, finalmente svincolato dalle recenti restrizioni dovute alla pandemia e che vede operatori della domanda e dell’offerta da tutto il mondo confrontarsi sulle strategie e sulle tendenze del turismo e dell'ospitalità.”

“TTG costituisce un appuntamento molto importante per le imprese valdostane del settore turistico – spiega il Presidente della Chambre Valdôtaine Roberto Sapia (nella foto) – proprio per questa ragione la Chambre Valdôtaine ha voluto anche quest’anno fornire il proprio supporto alle aziende che hanno deciso di partecipare all’evento. In un periodo complesso quale quello attuale è, infatti, fondamentale cogliere tutte le occasioni possibili per supportare la ripartenza e la crescita della nostra economia in un’ottica di sistema quanto mai necessaria”.