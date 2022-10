Restart party sotto il ciliegio, la festa giusta per chi aggiusta

Attraverso iniziative periodiche sul territorio i volontari e le volontarie del gruppo Restarters di Legambiente cercano di sviluppare la cultura della riparazione e di dare una seconda possibilità agli oggetti di uso comune, non solo rimettendoli in funzione, ma anche insegnando a farlo a casa.

“Allungare la vita delle cose a cui siamo affezionati e impattare meno sull’ambiente, risparmiando anche del denaro è una scelta virtuosa e anche una soddisfazione! Il passo più difficile è trovare il coraggio di provarci ed è per questo che mettiamo a disposizione le nostre capacità: per aiutare le persone a riprendere il controllo dei propri oggetti, in particolare quelli tecnologici.”

Sarah Burgay organizza Restart Party dal 2015, con l’aiuto di un team di persone appassionate di riparazioni: arendza-tot, ciappinari, tappullisti, chiamateli come volete, la caratteristica comune è la voglia di salvare dalla discarica ciò che può ancora essere utile.

Questo venerdì 14 ottobre dalle 16 alle 18 - per celebrare la Giornata Internazionale della Riparazione - i Restarters saranno ospiti dell’Associazione Biologica e Biodinamica nella splendida cornice dell’Orto di Sant Orso.

“Chi ha un oggetto rotto o malfunzionante può portarlo con se e provare a ripararlo insieme a noi. E chi ama smontare e trafficare può venire a darci una mano.”