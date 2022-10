L’associazione L’Albero di Zaccheo presenta lo spettacolo ANCHE I SANTI HANNO I BRUFOLI di GIOVANNI SCIFONI

Si accede con offerta libera e attraverso la registrazione al link

https://forms.gle/aa19PDF3bjkWBYom7



Lo spettacolo sarà preceduto dalla presentazione del libro “Senza offendere nessuno” scritto da Giovanni Scifoni, lo stesso giorno, 17 ottobre, al Teatro Splendor alle ore 17,00.

Sarà un momento che vuole privilegiare l’incontro dello scrittore con i nostri giovani, curato in collaborazione con la Pastorale Giovanile diocesana.

Giovanni Scifoni, attore, autore e regista, è noto al grande pubblico per via della sua partecipazione a diverse fiction televisive, l’ultima è DOC-nelle tue mani con Luca Argentero, ma si consacra come artista unico e geniale nel mondo dei social per la produzione di brevi video sui Santi (#SantoDelGiorno) nei quali recita insieme a tutta la sua famiglia.

RaiPlay gli ha commissionato la webserie “La mia jungla” con cui ha vinto il Prix Italia 2020.



Gli organizzatori ringraziano il Movimento per la Vita e e Centro di Aiuto alla Vita di Aosta e la Pastorale Giovanile diocesana per avere fattivamente sostenuto l’iniziativa e per avere contribuito all’organizzazione dell’evento.