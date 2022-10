Almanach de mercedi 5 octobre saint Gal év. d’Aoste

I dati essenziali del suo episcopato si ritrovano nel suo epitafio, a lui coevo o quasi, che si conserva nella chiesa di S. Orso in Aosta:

“Hic requiescit in pace

s[an]c[ta]e memori[ae] Gallus

qui vixit in episcopatu

annos XVII menses II dies XX

d[efunctus] p[ie] d[ie] III nonas octobr[is]

duodecies p[ost] c[onsulatum] Paulini iunior[is] v[iri] c[larissimi]

indictione nona.”

Poiché l’anno duodecimo del consolato di Paolino il Giovane, che ebbe la carica nel 534, corrisponde al 546, anno in cui principiò la nona indizione, consegue che Gallo morì il 5 ottobre del 546 e che era stato consacrato la domenica 15 ottobre 528.