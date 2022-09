Premio Stainless Steel Executive of the year a Giuseppe Marzorati

SMR ha premiato il Presidente di Cogne, Ing. Giuseppe Marzorati, come "Stainless Steel Executive of the Year 2022" in occasione dell’International Stainless & Special Steel Conference di Hamburg.

L’Ing. G. Marzorati è riuscito a trasformare un'azienda statale in perdita come Acciai Speciali Cogne in un potente leader di mercato. L'azienda ha un fatturato di 650 milioni di euro, 1.500 dipendenti in 4 stabilimenti di produzione in Italia, Svizzera, Messico e Cina e 12 centri di distribuzione.

Il presidente G. Marzorati ha iniziato la sua carriera nel settore siderurgico all'età di 25 anni nell'acciaieria del padre a Milano e da allora è diventato uno dei principali protagonisti nella fondazione e nella progettazione di acciaierie in Europa, una storia di successo lunga quasi 50 anni.

Dato il suo successo nel settore dei dispositivi di fissaggio, è stato eletto presidente dell'European Industrial Fastener Institute ed è stato anche presidente del Gruppo Eurofer STS Long Products.L'anno cruciale per il dottor Marzorati e la Cogne è stato il 1994, quando ha deciso di rilevare un'acciaieria in perdita ad Aosta dal gruppo statale ILVA. Ha trasformato Cogne da fornitore regionale di prodotti commodity a leader globale di specialità, attraverso importanti investimenti, come il nuovo stabilimento greenfield in Cina nel 2006 e la pressa di forgiatura da 5.000 t costruita ad Aosta nel 2009.

Il gran finale dei suoi quasi 70 anni di carriera è la potente fusione di Cogne con Walsin Lihwa, leader mondiale dei prodotti lunghi in acciaio inossidabile.

Dal 2007 SMR attribuisce il titolo di “Stainless Steel Executive of the Year” ai massimi rappresentanti dell'industria dell'acciaio inossidabile. I

l comitato elettorale comprende sette personalità di alto profilo, tra cui alcuni precedenti vincitori del premio.