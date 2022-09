Elena Vittaz presidente del comitato piccola industria di Confindustria VdA

Nel corso della riunione il Comitato ha discusso le prime linee del programma di attività ed ha deciso di portare avanti il progetto PMI DAY, giornata nazionale delle piccole e medie imprese che si terrà il 18 novembre p.v. Quest’anno l’iniziativa sarà cofinanziata dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili nell’ambito dell’Avviso pubblico "2-2022: Giovani imprenditori vda!" indetto dall’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate.

La neo Presidente ha ringraziato “tutte le Piccole e Medie Imprese associate a Confindustria Valle d’Aosta per la fiducia che hanno voluto accordare ai membri del mio comitato e a me, designandoci come loro rappresentanti”. “In questo momento non facile per le imprese, sono orgogliosa di avere al mio fianco una squadra motivata e con grandi capacità imprenditoriali quali Edoardo Artari, dell’azienda Artari S.r.l., Maria Luana Barmaz dell’azienda Operval S.r.l. e Gianluca Ferriani, dell’azienda Valdostana Grandi Cucine S.r.l.”.

La Presidente ha inoltre dichiarato che “i membri del Comitato apporteranno nuove idee e soluzioni in un periodo particolarmente complicato per i nostri imprenditori”.

Infine, la Presidente ha sottolineato: “il nostro lavoro si svolgerà in assoluta sintonia con la squadra di Presidenza guidata da Francesco Turcato e sarà orientato a supportare le realtà più piccole, parte rappresentativa e molto importante dell’ossatura imprenditoriale della Valle d’Aosta”.