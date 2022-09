Volontari Anpas Protezione Civile VdA a Senigallia

In seguito all'attivazione del Dipartimento Protezione Civile, è partita la Colonna Mobile Nazionale Anpas per continuare a garantire assistenza alle comunità colpite nelle Marche. Sono quasi un centinaio i volontari Anpas, attrezzati con idrovore, moduli antincendio e bobcat provenienti dai comitati regionali. Dalla Valle D’Aosta sono partiti sei volontari di Protezione Civile Anpas che stanno portando aiuto, assistenza e conforto alla popolazione. I valdostani sono a Senigallia. “La priorità è stata data ai soccorsi, - spiega Mauro Cometto responsabile Protezione Civile Anpas Valle d’Aosta-, alla ricerca dei dispersi e all’assistenza agli sfollati.

Inoltre i nostri volontari si stanno occupando - insieme agli altri volontari delle Pubbliche Assistenze provenienti da tutta Italia - delle evacuazioni delle case, della pulizia di strade e garage, interventi di emergenza 118, monitoraggio dei corsi d'acqua, e sono di supporto alle sale operative locali. Queste sono solo alcune delle attività dei volontari Anpas impegnati per fronteggiare l’emergenza”. Aggiunge Cometto: “ Gli investimenti effettuati sulle attrezzature e sui mezzi si sono rivelati utilissimi e indispensabili. Un’ulteriore conferma che i fondi del 5x1000 e i bandi, come quelli della Fondazione CRT, sono indispensabili per sostenere e affrontare le emergenze”.

PRONTA A PARTIRE UN’ALTRA SQUADRA SEMPRE DI ANPAS VdA

L’operatività di Anpas Valle d’Aosta continuerà ancora la prossima settimana. Infatti come afferma il responsabile regionale di Protezione Civile Anpas Cometto: “Un’altra squadra partirà domenica 25 settembre, sempre a Senigallia (Ancona) e sarà operativa fino a giovedì 29 settembre”.

Questi i nomi dei volontari di Protezione Civile Anpas partiti dalla Valle d’Aosta e che rientreranno domenica 25 settembre : Eric Bagnod, Lorenzo Badarello, Nicole Vacca (OdV Verrés), Andrea Toller e Bruno Brunetti (OdV Châtillon) e Leonardo Benozzi (OdV Valtournenche).