La Giunta mette sul tavolo altri 12 milioni di euro per famiglie e imprese

Dopo la recente approvazione da parte del Consiglio Valle del disegno di legge riguardante le misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese, la Giunta regionale ha dato mandato all’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio di predisporre un nuovo disegno di legge che consentirà quasi di raddoppiare, sin dall’anno in corso, l’attuale dotazione finanziaria degli interventi già previsti e di finanziare nuove misure in ambito agricolo, in particolare per il settore zootecnico, per complessivamente quasi ulteriori 12 milioni di euro.

Come anticipato in aula nel corso del dibatto consiliare, a conclusione della ricognizione delle risorse disponibili, i contributi straordinari per le famiglie per il contenimento dell’incremento dei costi energetici potranno essere dotati di 4 milioni aggiuntivi per un totale di 8 milioni e i contributi straordinari a sostegno degli investimenti delle imprese di 4 milioni in più per un totale di 12 milioni.

Inoltre, il settore agricolo sarà finanziato anche con 3 milioni di euro attraverso una misura straordinaria a sostegno delle aziende zootecniche. A questo verrà affiancato a breve un ulteriore provvedimento utilizzando le risorse residue del PSR per gli altri comparti. Il disegno di legge verrà approvato dalla Giunta a inizio ottobre.

E’ poi previsto un intervento di 200 mila euro a compensazione delle eventuali riduzioni degli aiuti alla monticazione per gli agricoltori costretti ad anticipare la ‘desarpa’ a causa della siccità.

Ulteriori 600 mila euro saranno destinati a finanziare il servizio di assistenza tecnica per Regione, Enti locali e scuole,