Almanach de jeudi 22 septembre saint Maurice

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 22 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Vescovile - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Venerdì 23 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 24 settembre

Pont-Saint-Martin - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Vert, Hône e Bard

Domenica 25 settembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Santuario di Maria Immacolata in Aosta - ritrovo presso l'Istituto Don Bosco ore 15.00

Chiusura dei pellegrinaggi mariani estivi

Martedì 27 settembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Mercoledì 28 settembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Venerdì 30 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Vescovile - ore 17.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

LE MESSAGER RICORDA saint Maurice

La Chiesa celebra San Maurizio, Candido, Essuperio, Vittore e compagni Martiri della Legione Tebea

Abbiamo loro notizie da Euleterio, vescovo di Lione, che racconta di centinaia di soldati martiri capitanati da Maurizio. Questi soldati, appartenenti alla legione "tebea" di Massimiano Erculeo, furono sterminati perché si rifiutarono di andare in Gallia a perseguitare cristiani. Dalle ricerche storiche fatte fino ad oggi, risulta che, prima della grande persecuzione di Diocleziano, probabilmente attorno al 286, Massimiano Erculeo intraprese una spedizione in Gallia contro Bagaudi. Alcuni soldati della legione, probabilmente una coorte capitata da Maurizio, si rifiutarono di celebrare in onore degli dei e furono martirizzati presso Agaunum, nel Vallese. In questa regione, dove loro culto è molto antico, nel 1893 è stata trovata una basilica risalente a quell'epoca.

ll sole sorge alle ore 7,05 e tramonta alle ore 19,30.

“Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani; e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, ma per portarlo avanti affrontando le sfide che la vita ci presenta” (Papa Francesco)