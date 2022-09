Il Soccorso Alpino Valdostano coordina le operazioni di soccorso ai concorrenti del Tor des Geants-Tor des glaciers

Sono in fase di conclusione le operazioni di recupero di 8 concorrenti del Tor des Geants-Tor des glaciers che avevano segnalato di trovarsi in difficoltà a causa delle condizioni meteo. Sono stati individuati e raggiunti dai soccorritori del Sagf e del SAV intervenuti via terra e stanno scendendo a valle. Al momento si tratta di 7 concorrenti in grado di procedere autonomamente e di uno barellato a causa della spossatezza e di lieve ipotermia. I 7 sono stati raggiunti nella zona del Col Barasson, quello barellato nel tratto tra il rifugio Champillon e Oyace. Le operazioni sono coordinate dalla Centrale Tor (la base operativa dell'organizzazione gara) e dalla Centrale Unica del Soccorso-Cus.

Oltre alle guide alpine già in servizio-gara, a disposizione dell'organizzazione, sono operativi a supporto anche Corpo Forestale e Vvf. Un posto medico avanzato con medico rianimatore, infermieri e personale 118 è operativo a Saint-Rhemy-en-Bosses per eventuale assistenza agli atleti che sono sul percorso e che saranno fermati al punto di ristoro, termine della gara.