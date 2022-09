THE BEAUTY&WELLNESS CONGRESS – DAL 29 AL 31 OTTOBRE MILANO

Dal 29 al 31 ottobre 2022 si terrà a Milano (al nuovo pad. 4 del MiCo), THE BEAUTY&WELLNESS CONGRESS, organizzato da Cosmoprof insieme alla rivista Les Nouvelles Esthétiques.

L’evento, nato come evoluzione di Esthetiworld e Beauty Forum Milano, è rivolto non solo ai centri estetici, ma anche al mondo wellness. Accanto a un’ampia area espositiva con la presenza dei marchi di riferimento per il settore, The Beauty & Wellness Congress accoglierà il 38° Congresso Internazionale di Scienze Estetiche e Tecniche Applicate by Les Nouvelles Esthétiques Italia.

Le informazioni in merito all’evento sono disponibili al sito www.thebeautyandwellnesscongress.com

CNA Benessere e Sanità ha la possibilità di mettere a disposizione dei propri associati i biglietti scontati.