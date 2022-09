Voyage Expérience: otto giorni di viaggio nei luoghi dello spazio Alcotra tra Liguria e Valle d’Aosta

Gli influencer e sportivi percorreranno in otto giorni i luoghi outdoor più significativi dello spazio Alcotra, in un itinerario che si conclude tra le montagne della Valle d’Aosta, a Pontboset, domenica 18 settembre.

Il viaggio è organizzato dal Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile dell’Assessorato regionale dell’ Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile, in collaborazione con la Regione Piemonte e la società DMO Piemonte, partner del progetto di Comunicazione e coordinamento PCC facente parte del Piano integrato PITEM M.I.T.O. finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale Italia-Francia “Alcotra” 2014-2020.

Il “viaggio esperienziale” è ideato con il supporto della società Allure srl di Valtournenche, che vanta lunga esperienza in organizzazione di eventi, e ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere i percorsi e i siti outdoor oggetto degli interventi del PITEM in un’ottica valutativa: attraverso i video, le immagini, le storie che i partecipanti posteranno sui social network vengono messi in evidenza le caratteristiche, l’accessibilità e la segnaletica dei percorsi e dei siti outdoor, oltre ai servizi ad essi collegati.

Il percorso attraversa i territori partner del progetto, dal mare alle Alpi: la regione Liguria, la Région Sud (CD06, CD04, CD05), la Savoie, il Piemonte e la Valle d’Aosta. Domenica 18 settembre 2022, a Pontboset, è in programma l’ evento di chiusura ricco di attività collaterali legate all’outdoor per accogliere i partecipanti e intrattenere il pubblico.

Il diario social di viaggio e le riprese video, realizzati dalla società organizzatrice, saranno protagoniste di una mostra fotografica allestita nel quadro del Salone del Gusto di Torino, dal 22 al 25 settembre e durante l’evento finale del PITEM M.I.T.O. a Gréoux Les Bains (Département Alpes de Haute Provence) il 19 e il 20 ottobre 2022.