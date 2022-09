Fotovoltaico sui tetti: ad Aosta un workshop sui vantaggi e i risparmi generati per le aziende agricole

In un momento di grave preoccupazione per l’aumento esponenziale dei costi energetici che colpisce anche il mondo agricolo valdostano, Coldiretti Valle d’Aosta e Coldiretti Giovani Impresa organizzano un workshop dedicato alle regole e ai finanziamenti in campo per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole.

L’esplosione del costo del gas ha un impatto devastante sulle tasche dei cittadini, ma anche sulla filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, rendendo necessario sviluppare forme alternative di produzione dell’energia. In questa ottica, il bando sull’agrisolare, fortemente sostenuto da Coldiretti, consente l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici.

Il seminario (aperto a tutti previa adesione alla mail aosta@coldiretti.it) si tiene mercoledì 14 settembre alle ore 11 nella sala conferenze della Bcc valdostana in Piazza Arco d’Augusto ad Aosta.

A portare i saluti introduttivi sarà Jair Vidi, Delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Valle d’Aosta. Moderati da Elio Gasco, Direttore Coldiretti Valle d’Aosta sono previsti gli interventi in collegamento streaming di Alessandro Apolito, Capo servizio Tecnico Coldiretti, Luca D’Apote Responsabile energie rinnovabili Coldiretti, Stefano Leporati Segretario nazionale Coldiretti Giovani Impresa mentre Franco Parola, Responsabile Area Ambiente Coldiretti Piemonte e Fabio Bolzoni Direttore Generale della BCC Valdostana saranno presenti in sala.

Le conclusioni del seminario saranno affidate ad Alessio Nicoletta, Presidente Coldiretti Valle d’Aosta.