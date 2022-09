Le Case dell'Acqua si stanno diffondendo nei Comuni valdostani a testimonianza di un'attenzione e di una consapevolezza crescente, da parte di residenti e turisti, nei confronti della qualità dell'acqua pubblica da bere. Fenomeno di grande attualità vista la vecessità di risparmiare sui consumi idrici. Infatti consente anche notevoli risparmi economici; basti pensare che un litro costa circa 5 centesimi, circa 7 se frizzante.

Il dato è riferito a quanto pubblicato dal sito web del Consorzio BIM della Valle d’Aosta che sostiene da sempre quest’importante iniziativa offrendo contributi ai Comuni che desiderano incentivare questa buona abitudine che contribuisce a ridurre gli sprechi di imballaggi, i costi di trasporto e offre un prodotto fresco e “vicino” a un prezzo finale competitivo. Una partnership che si è dimostrata vincente, anche a giudicare dai litri prelevati ogni mese nei punti di distribuzione che sono già in funzione.

"Il Progetto CASE DELL’ACQUA- si legge ancora - è in piena fase di espansione e nuove installazioni saranno attivate a breve".

LA CASA DELL’ACQUA

La Casa dell’Acqua è un impianto per l’erogazione di acqua dell’acquedotto comunale, che potrà essere prelevata naturale e frizzante. E’ stata realizzata da Quendoz Services Ecologiques in collaborazione con il Comune di Aosta per far conoscere ai cittadini la qualità dell’acqua del nostro acquedotto, che è buona, sicura, controllata e ottima da bere, oltre che amica dell'ambiente e dei nostri risparmi.

Dove trovare le Case dell’Acqua in Valle d’Aosta

La Thuile

Pré-Saint-Didier

Morgex

La Salle

Villeneuve

Cogne

Jovençan

Gressan

Gignod

Aosta 1

Aosta 2

Aosta 3

Charvensod

Saint-Christophe

Quart 1

Quart 2

Fénis

Nus

Saint-Marcel

Verrayes

Pontey

Antey-Saint-André

Valtournenche

Châtillon 1

Châtillon 2

Saint-Vincent

Challand-Saint-Victor

Champdepraz

Issogne

Arnad

Lillianes

Donnas

Vérres

Pont-Saint-Martin

.