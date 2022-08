Bandi Usl per l’assunzione di 12 infermieri pediatrici, 5 ostetriche e 8 tecnici sanitari di radiologia medica

Il Piano è uno strumento innovativo che incorpora strumenti di programmazione aziendale che permette di individuare punti specifici e di contestualizzarli rispetto alla pianificazione delle attività ed agli obiettivi.

"Nel PIAO - spiega il direttore generale dell’Usl, Massimo Uberti - particolare attenzione viene attribuita alla trasparenza delle attività amministrative e al miglioramento dei servizi, alla progressiva semplificazione dei processi, al diritto di accesso, alla pianificazione anticorruzione".

Per quanto riguarda la dotazione di personale, il documento individua gli strumenti e gli obiettivi finalizzati alla valorizzazione delle risorse umane disponibili ed all’attivazione delle forme di reclutamento di personale in base al fabbisogno individuato.

Il documento si declina in diversi documenti di programmazione, al fine di fornire una visione sistemica: il piano della performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), il piano di organizzazione del lavoro agile, il piano triennale dei fabbisogni di personale, il piano della formazione, il piano triennale delle azioni positive.

In sintesi, è possibile definire il piano della performance come l’azione della misurazione, valutazione e trasparenza della performance del personale, che viene effettuato dal Controllo di Gestione, dalla struttura di Amministrazione del personale, dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIVP) e dal altre strutture aziendali e si declina in azioni diverse, come la definizione e l’assegnazione degli obiettivi, il monitoraggio in corso di esercizio, la misurazione annuale delle performance individuali e organizzative, la rendicontazione dei risultati.

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua l’OIVP quale soggetto utile alla strategia di prevenzione della corruzione, in modo da favorire il necessario collegamento con questa e la performance.

Per quanto attiene alla situazione della dotazione organica di personale infermieristico, il PIAO sintetizza i dati al fine dell’individuazione delle strategie di reclutamento: dal 1° gennaio 2020 al mese corrente (agosto 2022) l’Azienda Usl ha stabilizzato 54 infermieri (passando da 573 a 639) suddivisi in personale a tempo determinato (15) e indeterminato (624).

Gli infermieri con contratto di lavoro somministrato sono passati da 93 del gennaio 2020 ad 8 nel mese corrente, ovvero al “minimo storico” (dato molto positivo). Si evidenzia che dal 1° gennaio 2022 il saldo negativo del personale infermieristico è di circa 20 unità, dovuto al pensionamento (11 unità dall’inizio dell’anno) e ad una ventina di infermieri che hanno rassegnato le dimissioni. Tra questi, circa la metà è personale che è stato sospeso a causa dell’inadempienza rispetto all’obbligo vaccinale Covid-19. Nonostante le note carenze sul mercato del lavoro sono stati rimpiazzati dieci dimissionari con infermieri neoassunti, in maniera tale da contenere la diminuzione di personale.

Il Piano dei fabbisogni si concentrerà sul reclutamento di infermieri pediatrici con un incremento di 12 unità; inoltre, contemporaneamente, nel piano gare aziendale sono in fase di indizione le gare per l’esternalizzazione di servizi, per la gestione delle strutture socio sanitarie residenziali territoriali e di alcune attività de Pronto soccorso, come ulteriore misura finalizzata ad arruolare medici ed infermieri a favore degli altri servizi ospedalieri e territoriali.

Inoltre, sono in fase di pubblicazione le determinazioni dirigenziali relative all’indizione, rispettivamente, di 20 concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti sanitari medici da assegnare a diverse strutture aziendali, nonché per l’assunzione di 12 infermieri pediatrici, 5 ostetriche e 8 tecnici sanitari di radiologia medica, come previsti dal PIAO. Seguirà la pubblicazione dei bandi relativi.