Emergenza idrica: come raccogliere l’acqua piovana in casa

Se si preferisce non installare un impianto per il recupero dell’acqua meteorica, è possibile anche fare ricorso ai metodi fai da te. Ad esempio, in terrazza o in giardino si possono posizionare una o più cisterne, secchi o altri contenitori capienti. L’acqua recuperata potrà essere utilizzata per innaffiare il giardino, l’orto e le piante in terrazza. Si potrà installare anche un sistema di irrigazione goccia a goccia che ne consentirà un uso razionale.

Altro metodo è quello di usare delle bottiglie con un set di irrigazione già installato, oppure con due-tre fori sul tappo, posizionate in giardino che si riempiranno ogni volta con la pioggia e potranno essere usate direttamente per innaffiare.

La raccolta dell’acqua piovana è una risorsa preziosa soprattutto in periodi di forte scarsità. Inoltre, è un modo economico ed intelligente per garantirsi acqua sicura e pulita per i propri usi domestici: provare per credere. (fonte cvaenergieMag)