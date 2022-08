Successo di Aosta in Festa promossa dalla Camera di Commercio

La manifestazione ha più che bissato i lusinghieri risultati dello scorso anno: Inaugurata ieri mattina alle ore 11 presso la tensostruttura di Piazza Chanoux, è tornata con una formula rinnovata, ampliata ed arricchita di numerosi contenuti e vedrà come suggerito dal presidente della Chambre, Roberto Sapia.

Nel corso di tutta la giornata, il centro del capoluogo regionale è stato animato dauna serie di iniziative finalizzate a promuovere le eccellenze commerciali e artigianali del territorio.

Dalle 10 alle 19.30 è stato possibile toccare con mano le più vantaggiose offerte del commercio aostano oltre all’accoglienza e alla professionalità degli esercenti del capoluogo.

I portici di Piazza Chanoux hammo ospitato dalle 9 alle 18 una edizione speciale di Lo Tsaven Campagna Amica, il tradizionale agrimercato organizzato da Coldiretti Valle d’Aosta che proporrà a turisti e residenti i migliori prodotti tipici del territorio valdostano.

Altra novità dell’appuntamento 2022 con Aosta in Festa è stata AostART, mercatino dedicato alle produzioni e ai servizi artigianali locali che, dalle 10 alle 19.30 all’interno della tensostruttura di piazza Chanoux, grazie alla collaborazione di CNA Valle d’Aosta e di Confartigianato Valle d’Aosta ha proposto ai visitatori borse e abbigliamento, bijoux, oggettistica in legno, pietra, vetro, ceramica e rame, articoli in pelle e cuoio, cosmetici e prodotti per il benessere, candele, profumatori e molto altro presentati dai 25 artigiani valdostani che hanno aderito all’iniziativa.

Dalle 10 alle 19 è stato possibile, infine grazie all’iniziativa VisitiAMO AOSTA organizzata dalla Chambre, partecipare a visite gratuite della città per grandi e bambini, lungo itinerari anche insoliti, per innamorarsi delle bellezze e della storia romana e medioevale del capoluogo.