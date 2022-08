AMBULATORI AD ACCESSO DIRETTO: APERTURA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI DONNAS E PROROGA DELL’APERTURA IN VAL D’AYAS E GRESSONEY-SAINT-JEAN

Per garantire l’assistenza medico generica ai cittadini residenti nei comuni in cui si sono verificate carenze a seguito di trasferimenti e dimissioni di “medici di famiglia” in essi operanti, nonché ridurre disagi e gli accessi inappropriati al Pronto Soccorso, anche alla luce degli esiti negativi delle procedure per la loro sostituzione, l'Usa ha riattivato l’ambulatorio ad accesso diretto presso Poliambulatorio di Donnas (via Roma, n. 105) nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 20.

H Ha inoltre prorogato l’apertura degli ambulatori ad accesso diretto di Gressoney-Saint-Jean e della Val d’Ayas (Ayas/Champoluc - Brusson), di cui le giornate di apertura e gli orari saranno consultabili sul sito internet istituzionale dell’Azienda USL: www.ausl.vda.it

Link diretto: https://www.ausl.vda.it/contenuti.asp?id=2182&idp=2181&l=1

Negli ambulatori ad accesso diretto, i quali non prevedono l’attività a domicilio e che saranno operativi sino alla conclusione delle nuove procedure per il reperimento di medici titolari, è erogata assistenza medico-generica a favore degli assistiti che sono iscritti al Servizio Sanitario della Regione Valle d’Aosta (SSR) senza corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa (ticket) e anche ai non iscritti, ai quali viene richiesto il pagamento di 10 euro per la prescrizione ripetitiva (ricetta medica) e di 25 euro per la prescrizione ambulatoriale (visita).