Challand-St.-Anselme: Poca attenzione dell’Amministrazione nei confronti i turisti e residenti

"Rumori forti e continui per i lavori in centro paese a Challand-Saint-Anselme (municipio) che disturbano fin dal mattino presto turisti già scarsi, perlopiù persone anziane affaticate dal caldo, che amerebbero riposo e tranquillità”. Sono numerose le segnalazioni che ci giungono per lamentarsi della scarsa attenzione.

E’ pur vero che i lavori devono essere fatti, è pur vero che èmeglio lavorare con il fresco che con il caldo, ma è altrettanto vero che la quite pubblica, soprattutto in questo periodo di vacanza e riposo dovrebbe essere rispetta.

E invece – si lamentano da Challand-Saint-Anselme, nessun rispetto per loro e i residenti, i cantieri in genere vengono sospesi nel cuore dell'estate. Segnalati anche disagi per la mancanza di un ufficio postale sempre promesso ma trasferito a St-Victor, aperto a giorni alterni, mancanza di un bancomat, bisogna scendere a Verrès.

Poche iniziative, poco adatte al turismo che frequenta Challand –St- Anselme, che spiace vedere andare indietro di anno in anno anziché progredire.