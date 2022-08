CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

L’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto un credito d’imposta alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (di seguito “credito d’imposta”).

Il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Al fine di dare attuazione alla misura in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, in data 30 giugno 2022, ha reso disponibile il provvedimento prot. n. 253466/2022 (LINK) atto a definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

A tale provvedimento è allegato un apposito modello contenente le istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione (LINK) di cui è parte integrante l’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati (LINK).