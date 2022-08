Il 20 agosto Aosta in Festa

Dopo i lusinghieri risultati dello scorso anno, la manifestazione, che sarà inaugurata Sabato 20 agosto alle ore 11 presso la tensostruttura di Piazza Chanoux, torna con una formula rinnovata, ampliata ed arricchita di numerosi contenuti e vedrà, nel corso di tutta la giornata, il centro del capoluogo regionale animarsi di una serie di iniziative finalizzate a promuovere le eccellenze commerciali e artigianali del territorio.

Con Commercianti in Festa, l'ormai consolidata iniziativa di Confcommercio Valle d'Aosta, dalle 10 alle 19.30 sarà possibile toccare con mano le più vantaggiose offerte del commercio aostano oltre all'accoglienza e alla professionalità degli esercenti del capoluogo. I portici di Piazza Chanoux ospiteranno invece, dalle 9 alle 18, una edizione speciale di Lo Tsaven Campagna Amica, il tradizionale agrimercato organizzato da Coldiretti Valle d'Aosta che proporrà a turisti e residenti i migliori prodotti tipici del territorio valdostano.

Altra novità dell’appuntamento 2022 con Aosta in Festa sarà AostART, mercatino dedicato alle produzioni e ai servizi artigianali locali che, dalle 10 alle 19.30 all’interno della tensostruttura di piazza Chanoux, grazie alla collaborazione di CNA Valle d’Aosta e di Confartigianato Valle d’Aosta proporrà ai visitatori borse e abbigliamento, bijoux, oggettistica in legno, pietra, vetro, ceramica e rame, articoli in pelle e cuoio, cosmetici e prodotti per il benessere, candele, profumatori e molto altro presentati dai 25 artigiani valdostani che hanno aderito all’iniziativa.

Dalle 10 alle 19 sarà infine possibile, grazie all’iniziativa VisitiAMO AOSTA organizzata dalla Chambre, partecipare a visite gratuite della città per grandi e bambini, lungo itinerari anche insoliti, per innamorarsi delle bellezze e della storia romana e medioevale del capoluogo. L

e visite saranno prenotabili attraverso il sito internet della Chambre Valdôtaine all’indirizzo www.ao.camcom.it oppure direttamente il giorno dell’evento presso la tensostruttura di Piazza Chanoux.