IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOCHI: LA QUATTORDICESIMA GIOCAOSTA SI METTE IN VIAGGIO TRASFORMANDO IL CUORE DELLA CITTÀ DAL 12 AL 15 AGOSTO 2022

Mai arresasi, anche nelle estati più segnate dall’emergenza pandemica, giocAosta torna nel 2022 più grande e ricca che mai: la quattordicesima edizione della festa del gioco prende vita da venerdì 12 a domenica 15 agosto, trasformando il centro di Aosta in una colossale “ludoteca dei grandi”.

I giochi in scatola, grandi protagonisti, si affiancano a una lunghissima serie di appuntamenti speciali: la novità più eclatante è l’Epic Challenge, gioco- videomapping dell’Arco d’Augusto che è protagonista della serata di pre-apertura, giovedì 11 agosto alle 21.30.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOCHI

L’edizione 2022 tende il proprio filo conduttore tra due anniversari suggestivi: da una parte i 150 anni dalla pubblicazione del Giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, dall’altra il cinquecentenario della prima circumnavigazione della Terra nell’avventura intrapresa da Ferdinando Magellano. Da qui salpa il Giro del mondo in 80 giochi, che sottolinea come il gioco sia un’esperienza di scoperta.

Sui tavoli trovano posto giochi ispirati ai luoghi più disparati (da Carcassonne a Istanbul, da Loch Ness a Manhattan, da Yokohama a Puerto Rico) e decine di appuntamenti ispirati all’idea del viaggio. E dalla piazza sarà possibile spedire cartoline speciali, per testimoniare il proprio passaggio da Aosta e da giocAosta.

2.000 GIOCHI IN SCATOLA E 300 APPUNTAMENTI SPECIALI

Piazza Chanoux torna a ospitare la più grande ludoteca italiana in prestito gratuito, che quest’anno supera le 2.000 scatole a disposizione del pubblico per essere giocate negli oltre 1.500 posti a sedere allestiti nel centro storico. Gli spazi dell’evento ospitano poi giochi giganti e calcio balilla, giochi di scacchiera e videogiochi, freccette e giochi inclusivi, insieme a spazi ludici proposti da enti diversi del territorio valdostano.

Al gioco libero si affiancano centinaia di attività speciali, a partire dalle decine di tornei: dai giochi in scatola (con l’assegnazione di titoli nazionali) alle parole crociate, dalle freccette al calcio balilla (dove chi vince si porta a casa il tavolo di gioco), dalla belote alla scopa ai puzzle. Appuntamenti ormai classici sono quelli con le cacce al tesoro notturne e con l’escape room, ma anche le sessioni di giochi di ruolo e quelle di giochi investigativi.

Il programma Aosta, piazza Chanoux – 12/15 agosto 2022 www.giocaosta.it si completa poi con gli incontri con gli autori di giochi e la sala degli enigmi, i giochi di interpretazione e i giochi sportivi al Parco Puchoz, l’avvicinamento al biliardo e i giochi nei musei, le visite-gioco ai luoghi della cultura e il ciclotappo, i tornitori e i giochi per i piccoli.

TUTTA LA CITTÀ IN GIOCO

Se il cuore di giocAosta batte in piazza Chanoux, la manifestazione continua a ramificarsi in città. Oltre all’Epic Challenge all’Arco d’Augusto, il percorso di “Giocare dappertutto” porta singole partite in spazi d’eccezione come la Cripta della Cattedrale e la sala del Consiglio comunale, lo scavo della Porta Praetoria e la Tour de Bramafam, passando dalla Collegiata di Sant’Orso e dall’Università, fino alla biblioteca regionale e ai parchi Lussu e Brivio. Un nuovo scenario arricchisce poi le possibilità offerte da LOCUS, il gioco itinerante di scoperta della città che propone una nuova avventura pensata per chi vuole esplorare Aosta passeggiando con un punto di vista originale e divertito, senza necessità di iscrizioni e in qualsiasi orario diurno o notturno.

RECORD DI PRE-ISCRIZIONI

A dieci giorni dall’apertura, giocAosta segna un nuovo record di pre-iscrizioni: sono oltre 2.000 i posti già prenotati per partecipare alle attività, segno di un’attesa che cresce e che supera anche i numeri entusiasmanti registrati nel 2019, quando erano state superate le 25.000 presenze attive nei quattro giorni dell’evento. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di tornare ai livelli pre-pandemia, anche grazie alla credibilità guadagnata nelle edizioni 2020 e 2021. 350 VOLONTARI E DECINE DI PARTNER Costruita interamente su base volontaria, giocAosta si basa sul lavoro di circa 350 volontari che uniscono disponibilità e competenza, permettendo esperienze personalizzate per un evento comunque di ampie dimensioni. Il lavoro di rete vede coinvolti 78 soggetti diversi: alle associazioni e ai gruppi (ben 37) si affiancano 17 partner tecnici (soggetti privati valdostani e non che scelgono di sostenere il progetto attraverso la fornitura gratuita di servizi) e 21 case editrici, segno di attenzione nazionale per il progetto.

INFORMAZIONI PRATICHE

La manifestazione si svolge in diversi spazi del centro storico di Aosta, a partire anzitutto da piazza Chanoux dove sono allestiti il punto informazioni e dove prende vita la ludoteca. Le aree di gioco principali sono distribuite tra i portici di piazza Chanoux e via Xavier de Maistre, piazza Narbonne e via Chabloz. La partecipazione alla gran parte delle attività è gratuita: gli spazi principali sono accessibili senza prenotazione, a partire dalla ludoteca: qui è sufficiente presentarsi ai volontari, che aiutano nella scelta dei giochi e nell’avvio delle partite. Per gli eventi speciali (alcuni dei quali hanno una quota di iscrizione, utile a coprire parte dei costi organizzativi degli eventi stessi) è necessaria la prenotazione, che può avvenire fino all’apertura dell’evento scrivendo all’indirizzo info@giocaosta.it e indicando il nome e numero di telefono dei partecipanti.

Gli orari di apertura sono: da venerdì 12/08 a domenica 14/08 dalle 10.00 alle 24.00 e lunedì 15/08 dalle 10.00 alle 18.00 Tutti i contenuti del programma sono disponibili sull’app dell’evento, in download su Google Play e App Store.