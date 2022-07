Almanach de vendredi 22 juillet sainte Marie-Madeleine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 24 luglio

Saint-Marcel, Santuario di Plout

ore 10.00 Processione

ore 11.00 S. Messa

ore 14.30 Adorazione eucaristica

Lunedì 25 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 26 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Mercoledì 27 luglio

Roma - ore 9.00-16.30

Riunione in del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Roma - ore 17.30

Incontro con il Presidente dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero

Giovedì 28 luglio

Roma - ore 9.00-16.30

Riunione in del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Sabato 30 luglio

Santuario di Oropa - ore 15.00

Processione e S. Messa con la Comunità di Fontainemore

Domenica 31 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

LE MESSAGER RICORDA sainte Marie-Madeleine

La Chiesa celebra Santa Maria Maddalena Apostola degli Apostoli

La Chiesa latina era solita accomunare nella liturgia le tre distinte donne di cui parla il Vangelo e che la liturgia greca commemora separatamente: Maria di Betania, sorella di Lazzaro e di Marta, la peccatrice «cui molto è stato perdonato perché molto ha amato», e Maria Maddalena o di Magdala, l'ossessa miracolata da Gesù, che ella seguì e assistette con le altre donne fino alla crocifissione ed ebbe il privilegio di vedere risorto. L'identificazione delle tre donne è stata facilitata dal nome Maria comune almeno a due e dalla sentenza di San Gregorio Magno che vide indicata in tutti i passi evangelici una sola e medesima donna. I redattori del nuovo calendario, riconfermando la memoria di una sola Maria Maddalena senz'altra indicazione, come l'aggettivo "penitente", hanno inteso celebrare la santa donna cui Gesù apparve dopo la Risurrezione. È questa la Maddalena che la Chiesa oggi commemora e che, secondo un'antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere a Efeso, dove sarebbe morta. In questa città avevano preso dimora anche Giovanni, l'apostolo prediletto, e Maria, Madre di Gesù. Papa Francesco ha elevato al grado di Festa la sua memoria.

ll sole sorge alle ore 5,46 e tramonta alle ore 21,14.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti”. (Papa Francesco)