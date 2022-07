Da Fi VdA sostegno a linea Presidente Berlusconi

Il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, unitamente al gruppo degli eletti in Consiglio Valle e nel Comune capoluogo, sostengono all'unanimità la linea intrapresa dal Presidente Silvio Berlusconi e dal coordinamento nazionale del partito a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi

“Di fronte a chi ha giocato a picconare il governo per poi tentare di addossare le responsabilità ad altri, tenuto conto di un puzzle parlamentare ormai non più ricomponibile, la strada tracciata dal nostro Presidente Silvio Berlusconi è stata compresa e apprezzata anche dal presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, preso atto che in Francia hanno appena votato senza perdere nemmeno un euro dei fondi derivanti dal PNRR, così come peraltro avvenuto anche in Germania. Dunque nessuna paralisi con il ritorno alle urne, la paralisi per il Paese ci sarebbe stata proseguendo con un governo ancora ostaggio dei capricci grillini, che si sarebbero amplificati all'ennesima potenza in sede di formazione della Legge di Bilancio. In un simile contesto, preme ricordare come tale linea sia stata scelta dal Presidente Berlusconi con estrema responsabilità e comunque soltanto dopo avere tentato fino all'ultimo di mediare con il Presidente del Consiglio circa l'opportunità di stipulare un nuovo 'patto di fiducia' con coloro che lo avevano sfiduciato appena una settimana prima”.