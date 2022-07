Usl nomina Nuovi direttori per urologia, pediatria e neonatologia, day hospital igiene allevamenti

Con l'estate, all'Usl della Valle d'Aosta maturano nuove nomine sanitarie.

Infatti, l’incarico di Direttore della Sc Urologia è stato attribuito al dott. Emanuele Castelli. Il dott. Castelli presta la propria opera professionale presso come dirigente medico l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino (ASL Città di Torino). Autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico, è consulente dell’IRCCS di Candiolo e membro del Gruppo per la produzione di raccomandazioni cliniche ed organizzative per i tumori urologici nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta. (Il dott. Emanuele Castelli prenderà servizio il 1° settembre 2022).

L’incarico di Direttore della Sc Pediatria e neonatologia al dott. Paolo Serravalle. Il dott. Serravalle, laureato in medicina e Chirurgia, specializzato in Pediatria, è istruttore di Rianimazione neonatale (Società Italiana di neonatologia). Ha prestato la propria opera professionale presso l’istituto G. Gaslini di Genova, come Dirigente medico presso la Sc Pediatria presso l’Asl di Ivrea e dal 2003 presso la Sc pediatria e Neonatologia dell’ospedale Beauregard di Aosta, con incarico di direttore pro tempore dal 1° marzo 2021.

L’incarico di responsabile del Day Hospital multidisciplinare è stato affidato alla dott.ssa Cinzia Annalisa Gianonatti. La dott.ssa Gianonatti, specializzata in cardiologia, è dirigente medico presso l’Azienda Usl Valle d’Aosta dal 1991. Ha prestato la propria opera professionale presso il pronto soccorso e Medicina d’urgenza e presso la Sc cardiologia e UTIC, con incarico negli ultimi tre anni di responsabile del reparto di degenza sub-intensiva. Ha partecipato a trial multicentrici di sperimentazione clinica cardiologica i cui risultati sono stati pubblicati su riviste internazionali.

L’incarico di responsabile della Sc Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (afferente al Dipartimento di Prevenzione) è stato affidato alla dott.ssa Sandra Ganio. La dott.ssa Ganio, medico veterinario con specializzazione in Sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, opera presso l’Azienda Usl Valle d’Aosta dal 2004. È stata presidente dell’ordine dei medici Veterinari valdostani.