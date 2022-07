Ascensione degli Alpini alla Becca di Viou Bivacco Penne Nere

La Sezione Valdostana grazie all’impegno dei Gruppi Alpini di Roisan, Saint-Christophe e Valpelline insieme alle tre Amministrazioni Comunali ha organizzato un’ascensione alla Becca di Viou con celebrazione della Santa Messa al Bivacco Penne Nere in occasione dei 150 anni del corpo degli Alpini.

È stata un occasione per saldare i rapporti tra i Gruppi Alpini e le Amministrazioni Comunali, una collaborazione che dura da molti anni, infatti tutti insieme si provvede ogni anno a fare delle manutenzioni al Bivacco.

Ingresso del bivacco

Il Vicepresidente Sezionale Albert Joseph Betemps ha ringraziato tutti i partecipanti, i Gagliardetti presenti, i Sindaci e Don Ivano Reboulaz per aver celebrato la Santa Messa.

Ha Ringraziato altresì Maurizio Lanivi per aver ricordato i due Capigruppo che purtroppo sono andati avanti, Felice Chabloz e Eugenio Vergeron, due persone che hanno fortemente creduto nella costruzione del Bivacco e si sono impegnati negli anni per realizzare questo progetto.

Queste giornate mettono in risalto quanto siano importanti gli Alpini in congedo e di conseguenza anche gli Alpini in armi per le nostre comunità. La giornata si è conclusa con un piccolo aperitivo e la discesa a valle.

Le tre Amministrazioni e i tre Gruppi Alpini hanno deciso che questa diventerà un’ascensione da replicare annualmente, sempre nel mese di luglio. Quindi appuntamento al prossimo anno.