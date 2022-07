CVA fornitore banca Unicredit energia da fonti rinnovabili

Il Power Purchase Agreement (PPA) è un accordo di fornitura di energia elettrica a lungo termine tra due parti, di solito tra un produttore di energia elettrica (seller) e un consumatore o distributore di energia elettrica.

UniCredit SPA, nell’ambito della sua strategia ESG, ha siglato una partnership con CVA ENERGIE SRL A S.U. per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Per la prima volta in Italia, un istituto finanziario si è impegnato in un corporate PPA (Corporate Power Purchase Agreement) con un produttore specializzato di energia rinnovabile. La collaborazione con CVA (Compagnia Valdostana delle Acque), storica azienda valdostana di energia green, porterà alla costruzione di tre nuovi impianti solari in Piemonte, Lombardia e Sicilia.

Le nuove strutture, con una capacità totale di 25 MW, saranno operative a partire dal 2023 e produrranno oltre 35 GWh all'anno, soddisfacendo il fabbisogno energetico dei centri di elaborazione dati di UniCredit a Verona e coprendo circa il 20% del consumo totale di elettricità della banca in Italia. CVA venderà a UniCredit l'energia a un prezzo definito, ottimizzando il profilo di rischio dell'investimento nei suoi asset.

Salvatore Greco, Responsabile Real Estate di UniCredit, ha commentato: "Le logiche ESG sono alla base delle nostre attività immobiliari e per questo continuiamo a ridurre le nostre emissioni di CO₂ e ad aumentare progressivamente il consumo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. In linea con la strategia UniCredit Unlocked, il progetto PPA rappresenta un supporto tangibile agli impegni sottoscritti in ottica NetZero, rafforzando la strategia globale di Green Energy Procurement di UniCredit attraverso nuovi impianti per la produzione di energia solare che garantiscono piena addizionalità alla rete elettrica nazionale, contribuendo ad aumentarne la quota di energia da fonti rinnovabili".



La partnership con CVA rafforzerà la strategia di UniCredit a livello di Gruppo sul tema dell’acquisto di energia da fonti rinnovabili, fungendo da esempio in tutti i suoi mercati e sosterrà la decarbonizzazione del sistema energetico italiano, aumentando la capacità di energia rinnovabile e l'autosufficienza del Paese e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Inoltre, la scelta di UniCredit di stipulare un PPA verde dedicato è pienamente in linea con la strategia ESG del Gruppo e con la legislazione italiana ed europea (Clean Energy Package), che vede il PPA come un modo fondamentale per sviluppare nuovi impianti di energia rinnovabile e raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

Enrico De Girolamo, Direttore Generale di CVA S.p.A. e Presidente e Amministratore Delegato di CVA ENERGIE Srl (nella foto), ha aggiunto: “L’intesa con Unicredit si integra perfettamente nelle strategie di sostenibilità del Gruppo CVA che, coltivando sinergie con partner di altissimo livello, prosegue il suo percorso di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di difesa dell’ambiente. Il nostro Gruppo vuole partecipare attivamente alla costruzione di un futuro sostenibile per tutti.”

UniCredit ha già ridotto le proprie emissioni dirette di CO₂ del 32% nel periodo 2017-2021 e si è impegnata a raggiungere il livello zero di emissioni proprie entro il 2030, con l'80% dell'energia elettrica utilizzata nelle proprie sedi già proveniente da fonti rinnovabili.

Informazioni su UniCredit

UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale. Il nostro obiettivo primario è dare alle nostre comunità le leve per il progresso, offrendo il meglio a tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone in tutta Europa.

Serviamo oltre 15 milioni di clienti, che sono al centro di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è organizzata in quattro macroaree geografiche principali e due fabbriche prodotto, Corporate e Individual Solutions. Questo ci permette di essere vicini ai nostri clienti facendo leva sulla scala del Gruppo per offrire una gamma completa di prodotti.

La digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che offriamo. Ci aiutano a garantire eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i nostri clienti, le nostre comunità e le nostre persone.

Informazioni su CVA

Da oltre 20 anni il Gruppo CVA opera sul territorio valdostano come attore chiave del mercato energetico. La sua forza risiede nella produzione di energia 100% rinnovabile, in continua crescita e proveniente da 32 impianti idroelettrici, 8 parchi eolici e 4 impianti fotovoltaici, con la previsione entro il 2026 di 456 MW di nuova potenza installata da impianti di produzione di energia rinnovabile, una distintività che oltre a rendere il Gruppo un unicum nel suo settore gli permetterà di entrare nel decennio della transizione energetica con un ruolo da protagonista. Nel 2021 CVA ha prodotto 2,8 miliardi di kWh prodotti da fonti esclusivamente rinnovabili per 897 mila tonnellate di CO₂ evitate, l’equivalente della capacità di assorbimento di anidride carbonica di circa 5 milioni di alberi.

Il Gruppo opera attraverso quattro società controllate e due collegate, attive in quattro aree verticali su tutta la filiera dell’energia: produzione, vendita, distribuzione e, in parte minore, teleriscaldamento. Tra le società controllate, CVA Energie è la società del Gruppo che rifornisce i clienti del Mercato Libero e - con il marchio Enerbaltea – i clienti del Mercato di Maggior Tutela.